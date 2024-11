Weihnachtsmarkt in Aasen

1 Die Krippenbauerfamilie Heiko Hall mit Ehefrau Stefanie und Tochter Lenja steht in der Krippenwerkstatt. Foto: Winkelmann-Klingsporn

In seiner Werkstatt-Ausstellung am Obergraustein und bereits diesen Samstag auf dem Weihnachtsmarkt in der Dorfmitte gibt es viel zu entdecken.









Heiko Hall lädt an drei Adventswochenenden zu seiner achten Weihnachtskrippen-Ausstellung in seine Werkstatt am Obergraustein ein.