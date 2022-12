3 An den Buden wurde Kunsthandwerk verkauft. Foto: Hoffmann

Klein, aber fein ist er, der Weihnachtsmarkt in Obernheim – und zudem wird er von einem Weihnachtsweg ergänzt. Für viele Besucher war das Grund genug, am Wochenende auf den Heuberg zu kommen.















Obernheim - Die Gäste, die den Weihnachtsmarkt beim Obernheimer Sportheim besuchen, schätzen das gewisse Etwas, einen Zauber, den nur kleine Märkte transportieren. Bei Minusgraden glitzerten die Schneekristalle, das Holzfeuer zum Aufwärmen knistert und der heiße Glühwein tut bei der Kälte besonders gut.

Den Auftakt gestaltete der Musikverein "Lyra" Obernheim mit bekannten Weihnachtsliedern. Es duftete nach winterlichen Leckereien wie nach frischgebackenen Waffeln, Roter Wurst und Schupfnudeln. Da kam bei manch einem Besucher eine heimelige weihnachtliche Stimmung auf. "Es ist einfach herrlich hier oben auf dem Markt, es ist schon etwas Besonderes", meinte eine Besucherin aus dem Nachbarlandkreis und bestellte sich ein Schweizer Raclette zu ihrem duftenden Punsch.

Holzarbeiten und Basteleien

Nebenan erfreuten sich die Kinder mit Süßigkeiten beim Budenschleckstand der Jugendkapelle. Jede Menge Genusstipps gab es bei den Verkäuferinnen des "Danneckerhofs", die in ihrem Stand zahlreiche Destillate anpriesen. "Es ist wirklich nett hier, wir sind das erste Mal hier in Obernheim", erzählten die Verkäuferinnen aus Täbingen. Auch die Waldfeebastelgruppe Zepfenhan war mit einem Stand vertreten und bot Basteleien an, farblich abgestimmt waren die Verkaufsstände, die Holzarbeiten anboten. Es war nichts von der Stange, was die Kunsthandwerker mit Liebe zum Detail angefertigt haben.

Gerade der Platz an den Sportanlagen mit Sportheimgaststätte und Tennisheim bietet sich zum Verweilen, Plaudern und Genießen im Verbund des Weihnachtsweges gerade ideal dazu an. Eine positive Resonanz von Seiten der Gäste und nicht zuletzt aus den Reihen der Helfer haben mit dazu beigetragen, dass so ein schönes vorweihnachtliches Event mit sonnigem, aber kalten Winterwetter gab. Ein Besucher, der mit der ganzen Familie kam reimte: "Klein und fein, das ist Weihnachten in Obernheim".