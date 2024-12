1 Der Weihnachtsmarkt vor der Festhalle bei festlicher Beleuchtung am Samstagabend. Foto: Heinz Ziegelbauer

Der Weihnachtsmarkt in Enzklösterle bot in diesem Jahr mit 41 Ständen ein großes Angebot, das viele Gäste anlockte. Bei der Eröffnung gedacht Bürgermeisterin Sabine Zenker aber zunächst den Opfern des Anschlags in Magdeburg.









Trotz des Regens am Samstagabend und am Sonntagvormittag sowie wieder am Sonntagnachmittag mit Schnee ist der traditionelle Weihnachtsmarkt vor und in der Festhalle in Enzklösterle zu einem Treffpunkt zahlreicher Besucher aus dem Oberen Enztal und aus der Region geworden.