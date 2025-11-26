Weihnachtsmarkt Efringen-Kirchen: Ein Wechsel hinter den Kulissen

Der Weihnachtsmarkt in Efringen-Kirchen findet zum dritten Mal in Trägerschaft der Gemeinde statt. Dieses Mal hat Hauptamtsleiter Marco Wenk die Federführung.

Der Weihnachtsmarkt in Efringen-Kirchen erlebt hinter den Kulissen zum wiederholten Mal eine Neuerung. Liegt die Trägerschaft seit 2023 in den Händen der Gemeindeverwaltung, war zunächst der Ordnungsamtsleitung federführend zuständig. In der dritten Auflage in Gemeindehand hat nun Hauptamtsleiter Marco Wenk die Zügel in die Hand genommen, obwohl von den vorherigen Organisatoren auf Verwaltungsseite keiner mehr da ist.

„Es ist eine schöne Tradition, die man erhalten muss“, sagt Wenk auf Anfrage unserer Zeitung. Für ihn ist es das erste Mal, dass bei ihm die Fäden für den Weihnachtsmarkt zusammen laufen. Doch er könne sich auf die vielen Ehrenamtlichen verlassen, die den Weihnachtsmarkt auch schon in Trägerschaft des Gewerbevereins begleitet und mitorganisiert haben: „Sie wissen, wie das funktioniert.“

Zudem werde er tatkräftig von den Kollegen in der Verwaltung unterstützt wie vom Sekretariat. Zudem kümmert sich die Feuerwehr um den Aufbau und weitere Helfer um die Stromversorgung. Das habe auch in den vergangenen Jahren funktioniert, auch zu Zeiten als der Gewerbeverein noch Träger war, „das ist uns eine große Hilfe“, erklärt Wenk. Ein eingespieltes Team also, das Wenk bei seiner persönliche Premiere mit seiner Erfahrung zur Seite steht.

Insgesamt scheint der Weihnachtsmarkt ein Anlass, für den Efringen-Kirchen noch näher zusammenrückt. Viele Vereine beteiligen sich, übernehmen die Bewirtung mit Glühwein, Grillwurst, Raclette, Crêpes oder warmen Cocktails. Für die kleinen Besucher gibt es Kinderpunsch.

Das Angebot zum Essen und Trinken sei breit gefächert. „Hier findet jeder etwas“, ist sich Wenk sicher. Die Aussteller, private und gewerbliche, kommen Wenk zufolge aus dem Umkreis von Efringen-Kirchen. Die weiteste Anreise habe ein Beschicker aus Lörrach.

An ihren Ständen haben die Besucher wieder Gelegenheit, sich mit Adventsdekoration, -kränzen und -gestecken, Figuren und Symbolen passend zum Anlass sowie Strick-, Häkelwaren und Gefilztem zu versorgen.

Zusammenrücken für den Weihnachtsmarkt

Apropos zusammenrücken: Der Weihnachtsmarkt wird nicht nur von ehrenamtlich tätigen Bürgern auf die Beine gestellt, er kommt auch bei der Bevölkerung an, denn die Rückmeldungen seien durchweg positiv. Der Weihnachtsmarkt gehöre einfach dazu und wird laut Wenk von den Besuchern rege genutzt: zum Bummel oder zum Plausch mit Bekannten und Freunden bei Speisen und Getränken, die Lust auf Winter und Weihnachten machen. So war auch der Weihnachtsmarkt im Vorjahr wieder sehr gut besucht, die Marktbeschicker hatten sich zufrieden mit der Nachfrage gezeigt und der Nikolaus war am Nachmittag von den Kindern bestürmt worden.

Programm zum Weihnachtsmarkt

In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt am Samstag, 29. November, um 11 Uhr von Bürgermeisterin Carolin Holzmüller eröffnet. Es gibt Worte der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, der Posaunenchor umrahmt die Eröffnung musikalisch. Die Tanzgruppe des TuS Efringen-Kirchen tritt ab 15 Uhr auf, der Nikolaus mit Engel und Geschenken tritt ab 16 Uhr für die Kinder in Aktion.

Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 29. November, von 11 bis 21 Uhr auf dem Rathausplatz in Efringen-Kirchen statt.