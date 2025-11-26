Weihnachtsmarkt Efringen-Kirchen: Ein Wechsel hinter den Kulissen

Der Weihnachtsmarkt in Efringen-Kirchen findet zum dritten Mal in Trägerschaft der Gemeinde statt. Dieses Mal hat Hauptamtsleiter Marco Wenk die Federführung.
Der Weihnachtsmarkt in Efringen-Kirchen erlebt hinter den Kulissen zum wiederholten Mal eine Neuerung. Liegt die Trägerschaft seit 2023 in den Händen der Gemeindeverwaltung, war zunächst der Ordnungsamtsleitung federführend zuständig. In der dritten Auflage in Gemeindehand hat nun Hauptamtsleiter Marco Wenk die Zügel in die Hand genommen, obwohl von den vorherigen Organisatoren auf Verwaltungsseite keiner mehr da ist.