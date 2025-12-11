Weihnachtsmarkt Ebingen: Parkplätze, Programm, Sicherheit – Weihnachtszauber steht an

Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen; der Ebinger Weihnachtszauber wird am Freitag, 12. Dezember, ab 18 Uhr von Oberbürgermeister Roland Tralmer auf der Hauptbühne auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz offiziell eröffnet. In der Marktstraße sind die Marktbuden größtenteils schon aufgebaut. Maria, Josef und das Jesuskind sind in der lebensgroßen Krippe vor dem Rathaus platziert.

Weiter geht das Aufbauprogramm am heutigen Donnerstag, wie Ulrich Daum, Geschäftsführer des Albstädter Citymanagements, unserer Redaktion mitteilt. Am Nachmittag werden die Vereinsvertreter ihre Markthütten beziehen. Jene sind dieses Jahr erstmals von der Marke „Simple.Spaces“. Im Mai hatte das Albstädter Citymanagement die neuen modularen Räumen präsentiert – auch als Schlussfolgerung aus dem Weihnachtsmarkt im Vorjahr. Die alten Marktbuden waren schlicht in die Jahre gekommen. Viel Lob habe es bereits für die nun einheitlichen Markthütten gegeben. Die Vereine mieten die Hütten beim Citymanagement; ein externer Dienstleister ist mit dem Aufbau beauftragt worden.

Sicherheitskonzept orientiert sich an Stadtfest

Was ebenfalls auffällt: An den Zufahrten zum Veranstaltungsgelände sind vielerorts – beispielsweise im Landgraben – Betonpoller aufgestellt. Diese sind Teil des Sicherheitskonzepts. Daum betont: „Das Sicherheitskonzept für den Weihnachtszauber orientiert sich am Sicherheitskonzept vom Stadtfest.“ Während der großen Sause am Festwochende im Juli habe die Stadt mit ihrem Sicherheitskonzept gute Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich seien die Zufahrtswege auf ein Minimum reduziert; im Vergleich zum Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr habe man das Konzept stellenweise verschärft. Zuständig ist letztlich das Ordnungsamt; das Citymanagement gibt die Vorgaben nur an die Marktbeschicker weiter.

Sicherheit muss sein – Betonpoller schützen das Veranstaltungsgelände. Foto: Roth

Ulrich Daum freut sich auf einen friedlichen, gut besuchten Weihnachtszauber. Das Citymanagement geht zudem mit der Zeit und verstärkt die Präsenz der Veranstaltung in den sozialen Medien. Wie genau? Am KulTurm wird eine Fotobox Besucher dazu einladen, ihre Eindrücke mit ihren Freunden und Bekannten zu teilen. Eine nette Erinnerung für die Gäste selbst – und kostenlose Werbung für die Veranstalter.

Marktgeschehen von Freitag bis Sonntag

Höhepunkte am Wochenende sind unter anderem am Freitag, 12. Dezember, ab 19.30 Uhr das Winter-Open-Air-Kino mit dem Klassiker „Feuerzangenbowle“ auf dem Bürgerturmplatz; Südlich von Stuttgart spielt am Samstag, 13. Dezember, ab 19 Uhr auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz; zum Ausklang wird am Sonntag, 14. Dezember, ab 17 Uhr ein Vorweihnachtskonzert in der Martinskirche geboten. Zwischendurch sorgen Albstädter Vereine für Musik – und Marktgeschehen ist Freitag und Samstag von 9 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr ohnehin geboten.

Verkehr beim Ebinger Weihnachtszauber

Bushaltestellen

Der Weihnachtszauber erstreckt sich über die Marktstraße, den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz, die Untere Vorstadt und die Fußgängerzone Bahnhofstraße. Aufgrund des Weihnachtszaubers können die Bushaltestellen Bürgerturm in der Fußgängerzone Bahnhofstraße ab Donnerstag, 11. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 14. Dezember, vom Buslinienverkehr nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen sind in der Gartenstraße vor Gebäude 16 respektive in der Osttangente in Höhe Treppenaufgang Bitzer Steige eingerichtet.

Parkplätze

Die Tiefgarage Bürgerturm befindet sich im Marktbereich und kann deshalb ab Donnerstag, 11. Dezember, 12 Uhr bis Montag, 15. Dezember, 7 Uhr nicht benutzt werden. Für die Besucher des Weihnachtszaubers stehen der Parkplatz „Bahnhof“ und das Parkhaus „Am Bahnhof“ ab Freitag, 12. Dezember, 11 Uhr kostenlos zur Verfügung.