Weihnachtsmarkt Ebingen: Parkplätze, Programm, Sicherheit – Weihnachtszauber steht an

Noch wird in der Ebinger Innenstadt fleißig gewerkelt; am Freitag, 12. Dezember, öffnet der Weihnachtszauber. Das müssen Besucher wissen.
Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen; der Ebinger Weihnachtszauber wird am Freitag, 12. Dezember, ab 18 Uhr von Oberbürgermeister Roland Tralmer auf der Hauptbühne auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz offiziell eröffnet. In der Marktstraße sind die Marktbuden größtenteils schon aufgebaut. Maria, Josef und das Jesuskind sind in der lebensgroßen Krippe vor dem Rathaus platziert.