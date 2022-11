Tausende Besucher strömen in die Stadtmitte

5 Der Weihnachtsmann verteilt die Geschenksäckchen. Foto: Steinmetz

Der Dornhaner Weihnachtsmarkt bleibt ein Anziehungspunkt für die ganze Region. Mehrere tausend Besucher kamen am Samstag in die Stadtmitte.















Dornhan - Es hat aber auch wieder alles gepasst: das Wetter, die Organisation, die unter Federführung von Martin Miller der Heimatverein übernommen hatte, und das Programm, das sich auf der Bühne beim Denkmal abspielte. Dort hat Bürgermeister Markus Huber den 37. Weihnachtsmarkt mit mehr als 80 Ständen eröffnet.

Das waren zwar ein paar weniger als in der Vor-Coronazeit, doch diesmal war es erstmals gelungen, Kunsthandwerker nach Dornhan zu holen. Sie bauten ihre Stände auf dem Krone-Areal auf. So auch Stefanie Kottmayer aus Leinstetten: Sie bastelt Krippen. Damit kommt sie weit herum. Vor zwei Wochen sei sie auf dem Kunsthandwerkermarkt in Frankfurt gewesen, erzählte sie.

Kinder reiten Ponys

An einem anderen Stand waren originell gestaltete Bretter mit verschiedenen Motiven aus dem Schwarzwald ausgestellt. Nikoläuse, Kerzen oder Weihnachtsbäume aus Keramik hatten Christine und Johannes Scholderer aus Freudenstadt mitgebracht. Es gab auf dem Areal eine bunte Vielfalt an Arbeiten mit unterschiedlichen Materialien zu sehen und zu kaufen.

Erstmals dabei war auch Krystyna Lawskowski. Vor drei Jahren fand sie auf dem Dornhaner Eschenhof eine neue Unterkunft für ihre Pferde, die sie zu therapeutischen Zwecken trainiert. Mit zwei Ponys kam sie auf den Weihnachtsmarkt und bot auf dem Platz vor der evangelischen Stadtkirche Kinderreiten an.

Freunde aus Frankreich zu Besuch

Neben den Krämerhändlern beteiligten sich am Markt Vereine, Kirchen und die Realschule. Angereist war auch eine 30-köpfige Gruppe aus der Partnerstadt Pont-de-Vaux. Die französischen Freunde verkauften kulinarische Spezialitäten aus ihrer Region. Mit der Eröffnung des Programms am Nachmittag waren schon viele Besucher in die Stadt gekommen. Zwischen den Ständen wurde es immer enger.

Auf der Bühne stellte sich die Band der Hans-Holzwarth-Schule mit Schlagzeug, Keyboards und Blasinstrumenten auf. Die Schüler trugen unter der Leitung von Ralf Kappler klassische und moderne Weihnachtslieder vor. Für den Auftritt bekamen sie von den Zuhörern viel Beifall. Einen flotten Hip-Pop-Tanz, einstudiert von Jule Müller, zeigten die Mädchen der "FRED-Dancing-Group" vom Jugendclub in der Balmerstraße. Sie mussten gleich noch eine Zugabe bieten.

Bescherung der große Höhepunkt

Im Bürgerhaus unterhielt das Kasperle die jungen Besucher. Die katholische Kirchengemeinde lud zu zwei Aufführungen ein. Der Höhepunkt des Nachmittags für die Kinder war, wie immer auf dem Dornhaner Weihnachtsmarkt, die Bescherung. Schon gut eine halbe Stunde vor dem Eintreffen des Weihnachtsmanns mit Knecht Ruprecht bildete sich eine lange Schlange.

Die beiden gewandeten Männer mussten diesmal auf die Kutsche verzichten. Zu Fuß hätten sie einen weiten Weg zurücklegen müssen. "Seid ihre alle brav gewesen?" Diese obligatorische Frage des Weihnachtsmanns wurde natürlich mit einem Ja beantwortet. Der Bescherung stand nichts mehr im Weg. Die Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG) hatte rund 1000 Säckchen gefüllt. Kein Kind musste leer ausgehen.

Schlager-Duo begeistert

Gleich ging es weiter auf der Bühne: Das Älbler-Duo Sawa mit Sarah Gihr und Walter Dannecker waren die Stargäste. Vor elf Jahren waren sie schon einmal in Dornhan, jetzt seien sie gerne wiedergekommen. Sie stellten ihr Weihnachtsprogramm mit zum Teil selbst komponierten Liedern vor. Die beiden sind in der Schlagerszene gut bekannt. Mit ihrem zweistimmigen Gesang begeisterte das Duo das Publikum. Advents- und Weihnachtslieder spielten die Posaunenchöre der evangelischen und methodistischen Kirchengemeinden aus Dornhan.

Hartwig Joos und Felix Lehmann moderierten das Programm. Sie versorgten die Besucher auch mit Informationen zum Marktgeschehen. Die Dornhaner Geschäfte hatten bis 20 Uhr geöffnet.