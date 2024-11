Weihnachtsmarkt Calw: Kurz vor der Eröffnung ist die Spannung spürbar

1 Die Händler bereiten sich auf die nahe Eröffnung vor. Foto: Terkowsky

In wenigen Stunden beginnt in der Calwer Innenstadt der Weihnachtsmarkt. Auf dem Marktgelände ist allerdings noch wenig weihnachtlicher Zauber zu spüren. Stattdessen herrscht geschäftiges Treiben.









Link kopiert



Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein, Weihnachtsmusik und fröhlich gestimmte Menschen sind Dinge, die gern mit dem Weihnachtsmarkt in Verbindung gebracht werden. Dabei gerät schnell in Vergessenheit, dass jede Menge Vorarbeit geleistet werden muss, damit die Besucher später liebevoll dekorierte Stände in besinnlicher Atmosphäre genießen können.