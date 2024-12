Die Burladinger haben sich am Samstagmittag auf dem Marktplatz zusammengetroffen. Zahlreiche Stände sorgten für ein breites Angebot.

Mit dem Burladinger Weihnachtsmarkt wurde die Adventszeit in der Fehlastadt eingeläutet. Bei kaltem, aber sonnigem Wetter trafen sich die Besucher auf dem Marktplatz und erkundeten die diesjährigen Stände.

Rund 20 davon waren aufgebaut, und über selbstgebastelte Arbeiten über Weihnachtsdekorationen bis zu einem breiten kulinarischen Angebot konnte alles erworben werden.

Die Besucher waren gut drauf, es herrschte eine angenehme und besinnliche Stimmung am Mittag. Gegen 14 Uhr nahm Bürgermeister Davide Licht das Mikrofon in die Hand und eröffnete den Markt. Musikalisch sorgte die Jugendmusikschule für Unterhaltung.

Der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht schafften es ebenfalls nach Burladingen und wurden mit Gesang begrüßt.

Überdimensionaler Adventskranz

Eigentlich ist es schade, wenn so viel Vorbereitung, Leidenschaft und Aufwand lediglich für einen Tag aufgewendet werden. Doch nicht alles vom Burladinger Weihnachtsmarkt wird nach dem Wochenende wieder verschwinden.

So darf ein selbstgebastelter überdimensionaler Adventskranz die gesamte vorweihnachtliche Zeit auf dem Marktplatz bestaunt werden. Bis in den Abend sollte am Samstag noch auf dem Weihnachtsmarkt gefeiert werden.