Weihnachtsmarkt beim Bürgerhaus: Angebot in Ringsheim kommt gut an

Angebot in Ringsheim kommt gut an

1 Die Besucher genossen schöne Stunden auf dem Ringsheimer Weihnachtsmarkt. Foto: Decoux

Der Weihnachtsmarkt in Ringsheim war am Sonntag sehr gut besucht.









Im Außenbereich des Bürgerhauses machten die zahlreichen Besucher vom Angebot an Glühwein, Bratwürsten, Pommes, Raclette, Waffeln und Weihnachtsgebäck Gebrauch. Im Bürgerhaus konnten die vielen Weihnachtsmarktbesucher noch zusätzlich Kaffee, Kuchen und Plätzchen genießen, die von Ringsheimer Vereinen und Institutionen angeboten wurde. Zudem lockte ein vielfältiges Angebot an kreativen Geschenkideen, Schmuck, Selbstgestricktem, Weihnachtskarten, Holzdekorationen, Seifen, Gestecken, Christbaumkugeln, Malerei und vieles mehr an die Stände der Anbieter im Innen- und Außenbereich.