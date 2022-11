1 Am Wochenende ist wieder Christkindlesmarkt in Balingen. Foto: Schehi

Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln: Am Wochenende findet der Balinger Christkindlesmarkt statt. Das bedeutet auch Einschränkungen für die Autofahrer und die Anwohner. Deshalb gibt es kostenlose Pendelbusse.















Balingen - Rund um den Marktplatz erwarten die Besucher an rund 100 Ständen Adventsgestecke, Türkränze, Schmuck, Accessoires und viele andere weihnachtliche Geschenkideen. Besondere Artikel aus dem Kunsthandwerkergewerbe gibt es außer im Bereich "Alter Markt" auch auf der Friedrichstraße, dem Hauptlauf des Christkindlesmarktes, sowie in der Schloßstraße. Natürlich gibt es auch allerlei Leckereien.

Kinder können Ponyreiten

Auf der Bühne vor dem Rathaus bieten die Balinger Vereine, Schulen und Kindergärten ein abwechslungsreiches Programm. Neben dem Zollernschloss können Kinder Ponyreiten. Mit einer Eisenbahn und auf mehreren Karussells können Jungen und Mädchen eine Runde mitfahren.

Am Samstag verzaubert die Märchenerzählerin Sigrid Maute um 14.30 Uhr Familien mit Kindern ab fünf Jahren mit einem großen Wintermärchenprogramm Im Saal des "Alten Landratsamtes". Der Nikolaus hat auch in diesem Jahr versprochen, an beiden Tagen gegen 15.30 Uhr in der Hütte am Zollernschloss einen kurzen Halt zu machen. Auch das Waagen-Museum hat am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Ab Freitag ist die Innenstadt gesperrt

Während des Christkindlesmarkts wird die Friedrichstraße zwischen dem Kreisverkehr bei der Sparkasse und dem Viehmarktplatz sowie im Bereich Alter Markt bis zur Einmündung Neue Straße für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Da der Aufbau der Marktstände am Freitagabend beginnt, werden die Friedrichstraße sowie der Bereich Alter Markt bis Einmündung Neue Straße bereits am Freitag ab 17 Uhr gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag, 12 Uhr. Mit Beginn der Sperrung ist ein Befahren des Marktbereichs für den allgemeinen Verkehr nicht mehr möglich.

Die Anwohner sollen ihre Autos wegfahren

Das Amt für öffentliche Ordnung bittet daher alle Anwohner der Friedrichstraße sowie der unmittelbar angrenzenden Querstraßen, ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb des genannten Sperrbereichs abzustellen.

In den Querstraßen sind die Marktbeschicker mit einem Parkberechtigungsausweis parkberechtigt. Mit der Vollsperrung der Friedrichstraße werden gleichzeitig einzelne Einbahnstraßen im innerstädtischen Bereich aufgehoben.

Für die Marktbesucher bestehen neben den innerstädtischen Parkhäusern und Parkplätzen im Gewerbegebiet Gehrn außerhalb der Ladenöffnungszeiten weitere Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Für den Transfer zur Innenstadt gibt es einen kostenloser Bus-Pendel-Verkehr.

Busse fahren vom Gewerbegebiet

Die Bushaltestellen für den Bus-Pendel-Verkehr im Gewerbegebiet befinden sich bei der Markthalle und beim Toom-Baumarkt. In der Innenstadt befinden sich die Bushaltestellen am City-Center. Diese werden am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr alle 15 Minuten angefahren.

Parkhäuser sind offen

In der Innenstadt stehen für die Besucher des Markts die Parkhäuser in der Wilhelmstraße und beim Arbeitsamt sowie die Parkplätze beim Freibad zur Verfügung. Am Sonntag kann zusätzlich das Parkhaus City-Center genutzt werden. In sämtlichen Parkhäusern und auf allen Parkplätzen kann kostenlos geparkt werden.

Die Stadtverwaltung bittet alle Marktbesucher, die Parkhäuser und Parkplätze in Anspruch zu nehmen, um so einen reibungslosen Verkehrsablauf auf den Zufahrtsstraßen zu gewährleisten und um zu verhindern, dass falsch geparkte Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen.

Balinger Christkindlesmarkt, Samstag, 26. November, von 10 bis 20 Uhr und Sonntag, 27. November, von 11 bis 18 Uhr.