Der Bad Wildbader Weihnachtsmarkt ist eröffnet und bereits am ersten Tag kamen viele Besucher in den Kurpark. Wir haben die Bilder des ersten Tages.

Seit Donnerstag läuft nun auch in Bad Wildbad der Weihnachtsmarkt. Noch bis Sonntag findet er im Kurpark statt.

Bürgermeister Marco Gauger eröffnete den Markt am Donnerstagabend, der bei kaltem, aber trockenem Wetter bereits am ersten Abend viele Besucher anzog. Noch bis Sonntag haben Interessierte die Möglichkeit, „die winterliche Magie Bad Wildbads, funkelnde Lichter und liebevoll geschmückte Stände zu erleben“, wie es in der Einladung der Touristik Bad Wildbad hieß. Zum ersten Mal gibt es eine Eisstockbahn.

Alphornbläser sagen ab

Geöffnet ist der Markt am Freitag von 17 bis 21, am Samstag von 12 bis 21 sowie am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Wie die Touristik mitteilt, gibt es außerdem eine Änderung: Die Albhornbläsergruppe „Die Schwaben“, die am Samstagnachmittag spielen sollt, hat wegen Krankheit abgesagt.