In zweieinhalb Wochen startet der Calwer Weihnachtsmarkt. Wir bieten einen Überblick, was die Besucher erwarten wird.

Der Calwer Weihnachtsmarkt am Wochenende des ersten Advents – vom 28. November bis zum 1. Dezember – wird wieder tausende Besucher in die Hesse-Stadt locken.

Mehr als 80 Stände, so verrät die Stadt Calw nun in einer Pressemitteilung, warten mit Waren für die Advents- und Winterzeit sowie Kulinarischem auf. Zu den typischen Weihnachtsmarkt-Speisen kommen wieder Spezialitäten aus den Partnerstädten in Thüringen und Südtirol sowie der in Calw vertretenen Nationalitäten Italien, Portugal, Türkei und Kroatien.

Ein Überblick über Programm und Aktionen.

Kunsthandwerkermarkt

Bereits zum dritten Mal wird der adventliche Kunsthandwerkermarkt dazugehören. Im Saal der Musikschule findet man ausschließlich Selbstgefertigtes: Keramik, genähte Dekoartikel, Gefilztes, Sägearbeiten aus Aluminium, Weihnachtskrippen, Kinderbastelboxen, Schmuck, Drechselarbeiten und mehr.

Rahmenprogramm

Neben den gewohnten Akteuren – wie Stadt- und Jugendkapelle Calw, Trachtenkapelle Altburg, Musikverein Stammheim oder das Drehorgel-Duo Grögler – sind diesmal unter anderem auch die Schulchöre der Grundschule Hirsau, der Seeäckerschule oder des Hermann-Hesse-Gymnasiums vertreten.

Neu sind auch die DixieJazz-Combo „Jazzi.Ca“, die Schnitzeltal Alphörner, der Handpan-Spieler Heiko Mögerle, der Saxofonist Wolfgang Borchert sowie die „singende Schornsteinfegerin“ Rebecca Bachstädter sind neu im Programm-Ensemble.

Höhepunkt für die Kinder dürfte neben dem Alpaka-Streichelzoo, der Kindereisenbahn und dem Karussell sicherlich der Besuch des Nikolauses sein, der am Weihnachtsmarkt-Freitag ab 15 Uhr über den Marktplatz spazieren wird.

Am Lagerfeuer kann zudem Stockbrot gebacken werden. Und in der Kulturapotheke gibt es am Donnerstag und am Samstag ebenfalls ein Programm für Kinder: Am Eröffnungstag führt das Regionen-Theater „Weihnachtsszenen mit Pettersson und Findus, Sams und Ronja – Weihnachtsbesuch mit Geschichten und Liedern“ auf, am Samstag warten Lea Ammertal und Ursula Achten unter dem Motto „Sternstündchen“ mit einem Vorlese- und Bastelangebot auf die Kinder. Im Mittelpunkt steht dabei der Stern von Bethlehem.

Weihnachtscafé

Bereits zum 23. Mal laden Uschi Dittus-Märkle und ihr Team zu kulinarischen und musikalischen Leckerbissen im Rathaus ein. Der Erlös geht traditionell an ein soziales Projekt. Diesmal wird die Calwer Hospizgruppe unterstützt, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feierte.

Verwendet werden soll die Spende hauptsächlich für die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Der Verein trägt sich seit Bestehen ausschließlich aus Spenden.

Neben der Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen sowie deren Angehörige bietet die Calwer Hospizgruppe auch Einzel-Trauerbegleitung sowie jahreszeitliche Trauerwanderungen an sowie – wenn Kapazitäten vorhanden sind – auch Lebensbegleitungen.

Bärentatzen-Backen

Auch der Erlös des Bärentatzen-Backens im Backhäusle vor der Touristinformation ist für soziale Einrichtungen gedacht. In diesem Jahr sind der Kinderschutzbund Calw und das Stadtjugendreferat mit dem Jugendhaus Calw und dem Jugendtreff Heumaden die Begünstigten.

Die erzielten Gewinne werden in jedem Fall direkt den Calwer Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen: zum einen soll das ein oder andere neue Spielgerät angeschafft werden, zum anderen wird der Erlös zum größten Teil für ein Ferienprogramm 2025 aufgewendet.

Engelspost

Das Kulturbüro der Stadt Calw und die Bürgerstiftung Calw freuen sich, in diesem Jahr wieder gemeinsam den Stand der „Engelpost“ vor dem Rathaus auf dem Weihnachtsmarkt zu präsentieren.

Hier haben sowohl Kinder als auch Erwachsene die Möglichkeit, Briefe ans Christkind oder den Weihnachtsmann abzugeben oder vor Ort zu schreiben und zu malen.

Nach dem Weihnachtsmarkt werden die Weihnachtsengel der Bürgerstiftung, die als Helfer des Weihnachtsmannes und des Christkindes fungieren, die Briefe handschriftlich beantworten.

Turmbesteigungen und mehr

Die Calwer Touristinformation wird während des Weihnachtsmarkts an allen vier Tagen bis 18 Uhr geöffnet sein.

Dort kann man sich für die Turmbesteigungen der Stadtkirche anmelden, die an allen vier Tagen stattfinden.

Und es wird wieder den weihnachtlichen Stadtspaziergang geben. Dieser ist an allen Weihnachtsmarkt-Tagen um 17 Uhr eingeplant und die Teilnehmer dürfen sich auf eine Überraschung am Ende der Tour freuen.

In der Touristinfo ist auch das diesjährige Springerle-Model erhältlich, das die Versöhnungskirche Heumaden ziert. Auch die Modelle der vergangenen Jahre sind erhältlich.

Weitere Angebote

Die Foto-Motive aus Holz wie Frau Holle, Hänsel und Gretel oder der Grinch sind auch wieder vertreten. Das Gerbereimuseum öffnet an allen vier Tagen. In der Deckenfabrik gibt es eine Eisenbahnmodellanlage zu bestaunen.

Weihnachtsrätsel

Mit dem Beginn des Weihnachtsmarktes findet bis zum 31. Dezember auch wieder das Weihnachtsrätsel des Calwer Gewerbevereins statt.