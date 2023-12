Weihnachtsmarkt Albstadt voller denn je: Keine einzige Tasse mehr im Schrank

35 Da hätte keine Maus mehr dazwischen gepasst: Beim „Winter City Open Air“ auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz zu Höhepunkt des Albstädter Weihnachtsmarktes in Ebingen feierten Tausende, darunter Oberbürgermeister Roland Tralmer und seine Frau Kristina Gabler. Foto: Karina Eyrich

Nur Schnee hat gefehlt beim Weihnachtsmarkt des Handels- und Gewerbevereins Albstadt-Ebingen und der Stadt Albstadt am Wochenende. Aber ganz ehrlich: Keine Flocke hätte mehr Platz gehabt, um zu Boden zu fallen, so gut war die Innenstadt besucht.









Link kopiert



Wenn Oberbürgermeister Roland Tralmer so kurz nach den schauerlichen Ergebnissen des Kassensturzes so glücklich lacht und feiert wie am Samstagabend beim „Winter City Open Air“ – traditionell der Höhepunkt des Albstädter Weihnachtsmarktes –, dann muss es gute Gründe haben. In diesem Fall waren es gleich zwei: Zeit zu zweit mit seiner Frau Kristina Gabler und eine Innenstadt, die vor Besuchern aus allen Nähten zu platzen schien.