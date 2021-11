1 Viel Trubel auf dem Weihnachtsmarkt in früheren Tagen Quelle: Unbekannt

Fans von Weihnachtsmärkten müssen jetzt stark sein: "Sulz erstrahlt" wird abgesagt. Die Stadt begründet ihre Entscheidung mit der unsicheren Corona-Lage. Doch ein kleines Alternativprogramm wird dennoch stattfinden.















Rottweil - Die Stadt hat sich entschieden, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Bereits 2020 wurde die Sulzer Adventsbeleuchtung ohne Publikum angeschaltet. Aufgrund der Pandemie konnte kein Adventsmarkt stattfinden.

Dieses Jahr wurde zunächst versucht, den Weihnachtsmarkt im Rahmen von "Sulz erstrahlt" durchzuführen. Diese Woche ist allerdings die Alarmstufe laut Corona-Verordnung in Kraft getreten.

Aus diesem Grund hat sich die Stadt Sulz am Neckar entschieden, den Weihnachtsmarkt, der traditionell bei "Sulz erstrahlt" stattfindet, erneut abzusagen. Die hohen Sicherheitsmaßnahmen, die unsichere Entwicklung der Corona-Lage sowie das potenzielle Infektionsrisiko haben nach reiflicher Überlegung zur Entscheidung geführt, auch in diesem Jahr keinen Markt durchzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Stadt hat sich aber ein Alternativprogramm überlegt. So wird am Freitag, 26. November 2021, um 17 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Marktplatz von Herrn Hieber und dem Maskottchen Streusel eingeschaltet.

Weiterhin findet von 13 bis 17 Uhr der bewährte Vorverkauf für die Freibad-Dauerkarten für die kommende Saison im Bürgerbüro statt. Die Dauerkarte für Kinder und Jugendliche kostet 39,70 Euro, für Erwachsene 73,50 Euro und die Zusatzkarte für Ehepartner 51,50 Euro. Bezahlt werden kann in bar oder mit EC-Karte.

Programm für Kinder

Zudem wird die Jugendkunstschule Kreisel in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro Sulz a.N. Weihnachtswerkstätten für Kinder im Schülercafé anbieten. Die Weihnachtswerkstätten finden am 3., 10. und 17. Dezember von 14 bis 16.15 Uhr statt, je Gruppe können sieben Kinder im Alter ab acht Jahren im Kinder- und Jugendbüro Sulz a.N. angemeldet werden (07454/98 09 15 22 oder gertrud.teller@sulz.de).

Allen Marktbeschickern, die bereits mit der Produktion ihres Warenangebots in Vorleistung gegangen sind, wird angeboten, ihre Produkte auf dem Wochenmarkt zu verkaufen.