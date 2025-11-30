Weihnachtsmann und Co. buchen: Markus Lauffer bringt den Weihnachtszauber zu Kindern

Wer einen „echten“ Nikolaus oder Weihnachtsmann sucht, wird bei Markus Lauffer fündig. Der erfahrene Darsteller aus Villingen besucht Familien und Kinder – mit viel Herz, Humor und festlichem Zauber.
Wenn es nach Tannennadeln, Zimt und Lebkuchen duftet und leise Glöckchen erklingen, beginnt für Markus Lauffer die schönste Zeit des Jahres. Dann schlüpft er in seinen roten Mantel, setzt die Mitra auf – oder tauscht sie gegen den weißen Bart. Der Darsteller aus Villingen, vielen als Zauberclown Knöpfle bekannt, steht seit einigen Jahren auch als St. Nikolaus und Weihnachtsmann im Einsatz.