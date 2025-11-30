Weihnachtsmann und Co. buchen: Markus Lauffer bringt den Weihnachtszauber zu Kindern

Wer einen „echten“ Nikolaus oder Weihnachtsmann sucht, wird bei Markus Lauffer fündig. Der erfahrene Darsteller aus Villingen besucht Familien und Kinder – mit viel Herz, Humor und festlichem Zauber.

Wenn es nach Tannennadeln, Zimt und Lebkuchen duftet und leise Glöckchen erklingen, beginnt für Markus Lauffer die schönste Zeit des Jahres. Dann schlüpft er in seinen roten Mantel, setzt die Mitra auf – oder tauscht sie gegen den weißen Bart. Der Darsteller aus Villingen, vielen als Zauberclown Knöpfle bekannt, steht seit einigen Jahren auch als St. Nikolaus und Weihnachtsmann im Einsatz.

„Ich bin seit etwa vier bis fünf Jahren als Zauberclown Knöpfle unterwegs und inzwischen auch in der Schweiz, Österreich und im gesamten süddeutschen Raum gut gebucht“, erzählt er. Aus diesen Engagements entstanden irgendwann Anfragen, ob er nicht auch als Nikolaus oder Weihnachtsmann auftreten könne.

„Also habe ich mir über einen Kirchenversand ein sehr hochwertiges St.-Nikolaus-Kostüm besorgt. Für die Weihnachtszeit habe ich mir außerdem in den USA ein originales Weihnachtsmannkostüm bestellt.“

„Ein Herz für Kinder ist das Wichtigste“

Seit rund drei Jahren besucht Lauffer nun Familien an Heiligabend in diesen Rollen. Was ihn antreibt, sind vor allem „die leuchtenden und großen Kinderaugen“. Am Heiligabend absolviert der Darsteller zwischen zehn und zwölf Termine, am Nikolaustag sind es in diesem Jahr vier.

Ein guter Nikolaus, sagt Lauffer, brauche vor allem ein Herz für Kinder – dazu Verständnis, Einfühlungsvermögen und einen guten Draht zu ihnen. „Empathie, Sympathie und kindgerechtes Handeln sind entscheidend.“

Besonders berühren ihn Begegnungen mit kranken oder behinderten Kindern. Eine Geschichte, die ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist: Ein Junge suchte jedes Jahr gemeinsam mit seinem Vater den Weihnachtsmann – bisher vergeblich. Lauffer sollte ihn endlich treffen, bereitete sich liebevoll vor, doch am Heiligabend bekam er hohes Fieber und musste absagen. „Das hat mich sehr traurig gemacht. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr nachholen kann.“

Kinder heute – neugierig, aber weniger ehrfürchtig

Kinder begegnen ihm heute anders als früher. „Sie sind weniger ängstlich und haben weniger Respekt“, meint der Darsteller. „Aber sie freuen sich immer noch auf die Geschenke. Ab einem gewissen Alter glauben sie natürlich weniger an den Nikolaus oder Weihnachtsmann.“ Schwierige Situationen habe er bislang kaum erlebt. „Manche Familien übertreiben es etwas mit den Geschenken – dann muss der Sack eben mehrfach gefüllt werden.“

Zwischen Goldenen Büchern und Glöckchenklang

Jeder Auftritt ist sorgfältig vorbereitet. Lauffer nimmt die Anfragen an, plant seine Tour und legt genau fest, wann er bei welcher Familie eintrifft. Pro Besuch rechnet er mit etwa 45 Minuten. Mit den Eltern wird abgesprochen, wo die Geschenke versteckt sind – der Rest ist Magie.

Auch als Nikolaus ist Markus Lauffer unterwegs. Foto: privat

Eine besondere Rolle spielt dabei sein „Goldenes Buch“. „Ich führe es jedes Jahr akribisch. Darin stehen Name, Alter, Hobbys, Vorlieben und die Dinge, die die Kinder gut machen. Das trage ich dann bei meinem Besuch vor. Kritik übe ich nur sehr selten.“

Wenn Lauffer dann die Geschenke verteilt und die Kinder stolz hören, was sie im vergangenen Jahr besonders gut gemacht haben, herrscht meist eine ganz eigene, festliche Ruhe im Raum. Unterstützung bekommt er dabei von seiner Lebenspartnerin – diese ist „selbstverständlich der Weihnachtsengel.“

„Eine Tradition, die ich weiterpflegen möchte“

Traditionelle Figuren wie St. Nikolaus oder der Weihnachtsmann sind für Lauffer weit mehr als nur Kostüme. „Sie sind wichtig für Kinder. Ich freue mich jedes Jahr darauf, unterwegs zu sein. Es ist etwas ganz Besonderes – überall herrscht eine festliche, positive Stimmung. Das gefällt mir sehr.“

Und wie lange möchte er das noch tun? „Solange ich gesund und fit bleibe, werde ich diese schöne Tradition weiterpflegen.“

Nikolaus buchen leicht gemacht

Wer selbst einen Nikolaus oder Weihnachtsmann für die Familie, den Kindergarten oder eine Feier engagieren möchte, kann das ganz einfach online tun. Auf Plattformen wie Weihnachtsmannbüro.de, Nikolaus-Zentrale.de oder Jobruf.de lassen sich Darsteller bequem buchen. So gibt man auf den Portalen lediglich seine Adresse ein und erhält passende Angebote aus der Nähe.