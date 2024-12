Nach dem Adventsmarkt in Schwenningen, der an diesem Sonntag zu Ende geht, dürfen sich Einheimische und Besucher auf eine weitere Besonderheit in der Weihnachtszeit in VS freuen: Der Weihnachtsmarkt in Villingen öffnet seine Tore am Freitag, 6. Dezember, ab 11 Uhr auf dem Münsterplatz.

Mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, Thementagen, einer Eisenbahn und dem Mittelaltermarkt soll der Weihnachtsmarkt in Villingen zum winterlichen Treffpunkt für die ganze Familie werden.

Auf dem Villinger Weihnachtsmarkt werde erneut ein vielfältiges Programm geboten, von lokalen Künstlern und Gruppen gestaltet, informiert die Stadtverwaltung.

Die Besonderheiten

Das sind die Besonderheiten auf einen Blick: Nikolaustag: Am Freitag, 6. Dezember, 18.30 Uhr, wird der Weihnachtsmarkt feierlich durch Oberbürgermeister Jürgen Roth und Dekan Josef Fischer eröffnet. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung durch die Harmonics des MGV Frohsinn. Außerdem gibt es einen Besuch vom Nikolaus, der Weihnachtsgeschichten vorliest und kleine Geschenke für die Kinder im Gepäck hat.

Linzertortenchallenge: Am Samstag, 7. Dezember findet ab 11 Uhr die Linzertortenchallenge des Landfrauenbezirks Villingen mit seinen acht Ortsvereinen statt. Hierbei werden Linzertorten für den guten Zweck verkauft.

Chortag: Dienstag, 10. Dezember, steht ganz im Zeichen der Musik. Lokale Chöre von Kindergärten und Schulen präsentieren traditionelle Weihnachtslieder und moderne Interpretationen, die die Besucher in eine festliche Klangwelt entführen.

Weihnachtsmarktführungen: am 15. Dezember um 16.30 und 18.30 Uhr. Anmeldung vorab in der Tourist-Information im Franziskaner Kulturzentrum, Rietgasse 2, im Bahnhof Schwenningen, Erzbergerstraße 20 oder online unter: www.weihnachtsmomente-vs.de, Kosten: zehn Euro pro Person.

Für die Kleinen: Seifenblasen vom Weihnachtsclown am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Dezember. Lebkuchen-Werkstatt mit dem Jugendhaus K 3 – Verzieren und Dekorieren am 11. Dezember von 13 bis 17 Uhr. Beim Mitmach-Bilderbuchkino am 12. Dezember wird das winterliche Bilderbuch nicht nur vorgelesen, sondern über eine Leinwand auf der Weihnachtsmarktbühne gezeigt. Am 14. Dezember, 12 und 15 Uhr, können Kinder das Bananenfuchs Winterzauberkonzert, eine aufregende und interaktive Show erleben. Eine Eisenbahn sorgt an allen Tagen für die richtige Portion an Familienspaß.

Auf dem Weihnachtsmarkt Villingen gibt es wieder viel zu erleben. Das gemütliche Beisammensein bei heißen Getränken und kulinarischen Leckereien kommt garantiert nicht zu kurz. (Archivfoto) Foto: Jens Hagen/Jens Hagen www.jenshagen.

Abschluss: mit einem warmen Lächeln und vielen schönen Erinnerungen soll der Weihnachtsmarkt in Villingen am 15. Dezember beendet werden. Die letzten beiden Stunden auf dem Münsterplatz werden daher gemütlich durch weihnachtlichen Gesang von Jessica Stier und Klaus Schilling begleitet. Außerdem gibt es von 18 bis 20 Uhr einen Euro Rabatt auf Heißgetränke.

Mittelaltermarkt

Mittelaltermarkt: Mittelalter im Advent – unter diesem Motto möchte die Stadt neue Aspekte zur Adventszeit setzen und zeigen, wie wohl im Mittelalter die Adventszeit ausgesehen hat. Diese Frage versucht die Agentur „Lorraine Médiévale“ zu beantworten. Hierzu wird in der Villinger Rietstraße ein Mittelaltermarkt mit Handwerkern, Händlern, Speis und Trank, Gauklern, Musikern und Feuerkünstlern aufgebaut. Die Öffnungszeiten sind: Freitag 13. Dezember, 11 bis 21 Uhr, Samstag 14. Dezember, 11 bis 21 Uhr, Sonntag, 15. Dezember, 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Für Kinder

Zudem haben die Kinder erneut die Möglichkeit, ihre Wünsche direkt an das Christkind zu senden, indem sie an der Briefe ans Christkind und Wunschzettel-Aktion teilnehmen. Ein Vordruck ist auf der Website www.weihnachtsmomente-vs.de zu finden. Zum Einwerfen steht ein Briefkasten auf dem Weihnachtsmarkt bereit. Die Briefe werden im Anschluss an die Weihnachtspostfiliale in Himmelstadt gesendet. Auf einer weiteren Aktionskarte können Kinder Ihre Wünsche für Weihnachten formulieren. Die Aktion wird von der ProKids-Stiftung unterstützt, welche nach den Märkten insgesamt 20 der eingereichten Wünsche im Wert von bis zu 30 Euro erfüllen wird. Die Aktionskarten können ebenfalls in den Briefkasten eingeworfen werden.

Der Weihnachtsmarkt findet vom 6. bis 15. Dezember auf dem Münsterplatz in Villingen statt und ist Montag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr und sonntags 11 bis 20 Uhr geöffnet. Infos unter www.weihnachtsmomente-vs.de.