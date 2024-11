Gemütlicher Familienbummel über den Weihnachtsmarkt oder mit Freunden ein oder mehrere Glühwein trinken gehen? In der Region gibt es auch in diesem Jahr wieder einige Weihnachtsmärkte.

Aasen Am 23. November findet ab 15 Uhr der Aasemer Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz statt.

Lesen Sie auch

Bad Dürrheim In der Kurstadt findet entlang der Fußgängerzone und dem Rathausplatz am 30. November und am 1. Dezember der alljährliche Christkindlmarkt statt. Der Markt ist am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Blumberg Am 7. Dezember verwandelt sich der Blumberger Marktplatz von 14 bis 21 Uhr in einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt.

Bräunlingen In und um die Brändbachhalle in Unterbränd findet am 28. Dezember von 15 bis 19 Uhr ein kleiner Weihnachtsmarkt statt.

Dauchingen Der Weihnachtsmarkt in Dauchingen findet in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem neu angelegten Dorfplatz in der Ortsmitte satt. Am 29. November von 16 bis 22 Uhr.

Donaueschingen Die Fürstenberg Weihnachtswelt hat vom 28. November bis 1. Dezember im Fürstlichen Marstall geöffnet. Am Donnerstag von 15 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Donaueschingen Der Adventsmarkt findet vom 6. Dezember bis zum 8. Dezember statt. Am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Furtwangen-Neukirch am 30. November ab 14.30 Uhr. Furtwangen am 7. Dezember von 9 bis 18 Uhr wird auf dem Marktplatz der Barbara- und Weihnachtsmarkt veranstaltet.

Furtwangen Der Christkindlmarkt findet am 13. und 14. Dezember ebenfalls auf dem Martplatz statt. Am Freitag ist er von 15 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 22 Uhr.

Gütenbach Christkindlmarkt am 30. November ab 11 Uhr vor und in der Festhalle Gütenbach. Hüfingen Der Hüfinger Kloosemärt ist am Dienstag 3. Dezember ab 10 Uhr in der Hauptstraße.

Königsfeld Am 14. Dezember ist der Weihnachtsmarkt in Königsfeld.

Marbach Der Nikolausmarkt in Marbach öffnet am 7. Dezember von 13 bis 19 Uhr an der Grundschule.

Mönchweiler An der Allemannenhalle vom 30. November bis 1. Dezember jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Mühlhausen Auf dem Göpelhausplatz findet am 13. Dezember von 14 bis 17 Uhr der traditionelle weihnachtliche Bauernmarkt statt.

Unsere Empfehlung für Sie Soziales in VS Wenn Weihnachten in einer Schuhbox steckt Die Stadtverwaltung beteiligte sich auch in diesem Jahr an der Geschenkeaktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Niedereschach Das Adventsdörfle wird am 30 November und am 1. Dezember rund um die Eschachhalle veranstaltet. Öffnungszeiten: Samstag 14.30 bis 22.30 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Rietheim Am 30. November findet von 14 bis 19 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz statt. Schönwald Deutschlands höchstgelegener Weihnachtsmarkt findet am 29. November auf dem Dorfplatz statt.

St. Georgen Am 7. Dezember von 11 bis 20 Uhr an der Robert-Gerwig-Schule.

Schwenningen Vom 21. November bis 1. Dezember ist der Adventsmarkt auf dem Muslenplatz. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr. Am Totensonntag ist der Adventsmarkt geschlossen.

Tannheim Am 8. Dezember ist die Tannheimer Kinderweihnacht an der Nachsorgeklinik. Der Weihnachtsmarkt öffnet von 10 bis 18 Uhr.

Triberg Zum letzten Mal findet in diesem Jahr der Triberger Weihnachtszauber statt. Vom 25. bis zum 30. Dezember jeweils von 14 bis 21 Uhr an den Wasserfällen.

Trossingen Auf dem Schultheiß-Koch-Platz öffnet der Weihnachtsmarkt vom 12. bis zum 13. Dezember. Am Donnerstag von 17 bis 22 Uhr und am Freitag von 16 bis 22 Uhr.

Tuningen Der Heimatverein veranstaltet den Adventsmarkt am 26. November ab 14 Uhr im Heimatmuseum

Unterkirnach Am 30. November auf dem Mühlenplatz von 12 bis 21 Uhr.

Villingen Auf dem Münsterplatz findet der traditionelle Weihnachtsmarkt vom 6. bis 15. Dezember statt. Geöffnet ist er Montag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr.