Weihnachtsmärkte 2025 im Schwarzwald und auf der Alb

Auch in diesem Jahr kann die Region wieder mit zahllosen Weihnachts-, Advents- und Wintermärkten aufwarten. Überall kann man sich die Wartezeit auf die Feiertage mit Glühwein, Handwerkskunst und gutem Essen verkürzen. Wir geben einen Überblick.

Die Adventszeit rückt näher, auch in der Region. Ganz egal, ob man noch Geschenke für die Bescherung benötigt oder einfach nur mit einem Glühwein und leckerem Essen an den Ständen entlangbummeln will - auf den lokalen Weihnachts-, Advents- oder auch Wintermärkten wird garantiert jeder fündig.

Die Landkreise Schwarzwald-Baar, Calw, Rottweil, Freudenstadt, Ortenau, Zollernalb und auch Lörrach bieten dabei so viel Auswahl, dass in der gesamten Vorweihnachtszeit - und sogar noch danach - eine wunderbare Stimmung herrscht.

Wir geben einen Überblick über die verschiedenen Märkte im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb.

Die meisten Märkte starten traditionell erst nach dem Totensonntag - in der evangelischen Kirche ein wichtiger Bestandteil des Kirchenjahres - am 23. November. Die Adventszeit beginnt eigentlich erst danach, in der Woche hin zum ersten Advent am 30. November. Doch einige Märkte eröffnen auch schon vorher ihre Pforten. Andere Märkte pausieren hingegen am Totensonntag.