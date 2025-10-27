Weihnachtslieder für Kinder: Helene Fischer tritt überraschend in TV-Show auf

Im Sommer kündigte Helene Fischer an, dieses Jahr möglichst viel Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen. Doch nun macht sie eine Ausnahme - mit neuen Liedern.
Berlin - Sängerin Helene Fischer hat ihre Babypause unterbrochen und in einer TV-Show ihr neues Kinder-Album vorgestellt. Fischer sei überraschend am Sonntag bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume aufgetreten, berichteten "Bild" und RTL. Ein Sprecher Fischers bestätigte der dpa, dass die Sendung am 13. Dezember ausgestrahlt werden soll. Fischer stelle in der Sendung auch ihr neues Album mit dem Titel "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit" vor.