Vor 99 Jahren wurde der Musikverein Erzingen am 28. November 1925 gegründet. Bevor der Verein im nächsten Jahr, am 18. Juli 2025, sein 100-jähriges Bestehen feiern wird, stand in diesem Jahr das Jubiläum zur 60-jährigen Wiedergründung an.

Denn während der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs brach der Verein auseinander, und die musikalische Arbeit wurde immer mehr eingestellt.

Lesen Sie auch

Aber in den Herzen vieler Bewohner der Gemeinde schlummerte der Gedanke nach Wiedererweckung des Musikvereins. Und so trafen sich am 6. Januar 1964 engagierte Musiker in der Erzinger Germania zur Neugründung des Musikvereins.

Konzert in der Geischberghalle

Um dies zu feiern, lud der MV Erzingen am 7. Dezember in die Geischberghalle zum diesjährigen Weihnachtskonzert ein. Den Abend eröffneten die Blockflötenkinder sowie Jungmusiker und durften ihr Können vor einem großen Publikum zeigen. Im Anschluss daran nahm die aktive Kapelle des Musikvereins auf der Bühne Platz.

Das erste Stück „Mixed Pickles“ erinnerte an Heinz Müllers Zeit als Dirigent des Vereins, der übrigens einer der Hauptverantwortlichen für die Wiedergründung 1964 war. Danach ging es mit der Polka „In der Weinschenke“ in Gedenken an den ehemaligen Dirigenten Fritz Kiefer weiter.

Auf ihn folgte 1980 für drei Jahre Walter Boschatzke, der mit dem Stück „Military Escort“ geehrt wurde. In Erinnerung an die Dirigentenzeit von Herrmann Freivogel wurde die Polka „Gruß aus Erzingen“ gespielt, welche von dessen Vater Hans komponiert wurde.

1986 übernahm Helmut Kiefer den Taktstock und führte den Verein über 20 Jahre lang bis in die Höchststufe. Nicht umsonst trägt er als Einziger den Titel „Ehrendirigent“. Daher wurden ihm sogar gleich zwei Stücke gewidmet, nämlich „Bella Italia“ sowie „Two Movements“.

Michael Bach führt Ehrungen durch

In der Pause führte Michael Bach vom Kreisverband die diesjährigen Ehrungen durch. In diesem Jahr wurden folgende aktive Mitglieder geehrt:

Leon Schmid für 20 Jahre aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Silber; Heike Fuoß und Chris Gross für 40 Jahre aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief; Lena Wolf für zehnjährige Tätigkeit (Schriftführerin) mit der Fördermedaille in Bronze mit Urkunde

Zudem wurden auch einige passive Mitglieder geehrt und unter anderem zum Ehrenmitglied ernannt. Nach der Pause ging es mit „Jesus Christ Superstar“ weiter, das an die Zeit von Stefan Kiefer als Dirigent erinnerte.

2011 bis 2013 folgte Markus Biche. Dazu gab es das Medley „The Legends of Soul“ zu hören. Für Michael Bach wurde das Stück „Highland Cathedral“ gespielt, was sicherlich für den ein oder anderen Gänsehautmoment im Publikum sorgte. Er dirigierte von 2014 bis 2015.

Attila Hepp dirigiert aktuell die Kapelle

Seit 2015 dirigiert nun Attila Hepp erfolgreich die Kapelle und konnte bereits beim Wertungsspiel 2023 in Stetten-Hörschwag das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte – 92,3 Punkte in der Höchststufe mit dem Prädikat „hervorragend“ – erzielen.

Gemeinsam mit ihm bereitete die Kapelle die Stücke „Glacier Express“ und „The Magnificent Seven“ vor. Nach großem Applaus vom Publikum stellte die Polka „Mein großer Traum“ den Abschluss der Veranstaltung dar.