Weihnachtskonzert in Kandern: Fröhliche und besinnliche Melodien

Zahlreiche Menschen genossen in der evangelischen Stadtkirche das Weihnachtskonzert des Männergesangvereins Kandern sowie des Frauenchors Candela und dem Ensemble „4Fun“.
Der Männerchor und der Frauenchor Candela gestalteten mit dem Gastensemble „4Fun“ und dem 14-jährigen Trompeter Justus Müller ein abwechslungsreiches Programm. Weihnachtsstimmung in verschiedenen Facetten – von fröhlich bis besinnlich, von nachdenklich bis munter beschwingt erwarte die Zuhörer, sagte Gerlinde Schütz, die durch den Abend führte, zur Begrüßung. Der Männer- und der Frauenchor begrüßten ihr Publikum nach einem Orgelvorspiel von Gergana Schneider mit Mozarts „Ave verum“. Feierlich und gesammelt trugen sie dieses bekannte Musikwerk unter Leitung von Thomas Wiedemann vor.