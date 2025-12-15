Weihnachtskonzert in Heinstetten: Musikalisch geht es auf eine Weltreise

Mit einem Weihnachtskonzert stimmten die Jugendkapelle und der Musikverein Heinstetten die zahlreichen Gäste in der voll besetzten Festhalle auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein.

Dabei präsentierten die Musiker und Musikerinnen wieder einmal einen besonderen Hörgenuss, der diesmal unter dem Motto „Mythen, Sagen & Legenden der Erde“ stand. Passend dazu nahm die Jugendkapelle mit „Highland Legend“ die vielen Zuhörer musikalisch mit zu den mystischen schottischen Highlands. Mystisch heiß wurde es mit „Indian Fire“, das die Besucher in die ursprüngliche amerikanische Prärie zu Indianergesängen und den Rufen eines Medizinmannes entführte. Mit diesem Lied erzielte die Jugendkapelle bei den Jugendmusiktagen einen hervorragenden Erfolg.

Das lässt sich nur noch mit einem ersten Platz bei den nächsten Jugendmusiktagen toppen. Motivierend dazu präsentierten die jungen Musiker als Zugabe von ABBA „The Winner takes it all“.

Ihren musikalischen Beitrag brachte die Jugendkapelle ins Programm. Foto: Gerstenecker

Der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Zollernalb, Karl Edelmann, lobte die Nachwuchsmusiker nochmals für das gute Abschneiden bei den Jugendmusiktagen und dankte allen Mitwirkenden beim Ausrichten der Veranstaltung in Heinstetten. Bei den Jugendmusiktagen hätten sich alle sehr wohlgefühlt, sagte er und schlug deshalb Heinstetten als Ausrichter der Kreismusiktage vor.

Edelmann hob die gute Jugendarbeit bei der Jugendkapelle hervor und meinte scherzhaft zum Musikverein: „Da müssen die Großen sich jetzt anstrengen.“

Unter der Leitung von Thomas Moosbrucker, der auch die Jugendkapelle dirigiert, entführten „die Großen“ die begeisterten Zuhörer zum „Lake of the Moon“. Ein Ort, an dem sich die amerikanischen Ureinwohner nach einer Legende niederließen und heute Mexiko-City liegt. Dabei verzauberten die Musiker das Publikum mit südamerikanischen Rhythmen und mit orientalischen Klängen. Mystisch war der „Devil’s Tower“ von Kevin Houbon, was die Sage des „Teufelsturms“ thematisiert und dessen Überbleibsel in Oberösterreich noch auffindbar sind. Mit der „Indiana Jones Selection“ nahm der Musikverein die vielen Zuhörer musikalisch zu einer Weltreise mit. Mit „Terra Pacem“ stimmte die Kapelle auf eine friedvolle und besinnliche Weihnachtszeit ein. Erst nach großem Applaus, „Standing Ovations“ und mehreren Zugaben ließ das begeisterte Publikum die Musiker und Musikerinnen wieder von der Bühne.

Auch Ehrungen gab es beim Weihnachtskonzert. Foto: Gerstenecker

Für vieljähriges aktives Musizieren ehrte Karl Edelmann mehrere Mitglieder des Vereins. Eine „Goldene Ehrennadel mit Diamant“ erhielt Frank Mauch für 40 Jahre beim Musikverein Heinstetten. Für 30 Jahre bekam Bernd Braun die „Goldene Ehrennadel“ überreicht. Eine Auszeichnung für 20 Jahre erhielten Jana Bäuerle, Christine Löffler und Jessica Sauter mit der „Silbernen Ehrennadel“. Für zehn Jahre ehrte der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Zollernalb Elena Müller und Jannick Buhl.