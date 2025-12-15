Weihnachtskonzert in Heinstetten: Musikalisch geht es auf eine Weltreise

Mit einem Weihnachtskonzert stimmten die Jugendkapelle und der Musikverein Heinstetten die zahlreichen Gäste in der voll besetzten Festhalle auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein.
Dabei präsentierten die Musiker und Musikerinnen wieder einmal einen besonderen Hörgenuss, der diesmal unter dem Motto „Mythen, Sagen & Legenden der Erde“ stand. Passend dazu nahm die Jugendkapelle mit „Highland Legend“ die vielen Zuhörer musikalisch mit zu den mystischen schottischen Highlands. Mystisch heiß wurde es mit „Indian Fire“, das die Besucher in die ursprüngliche amerikanische Prärie zu Indianergesängen und den Rufen eines Medizinmannes entführte. Mit diesem Lied erzielte die Jugendkapelle bei den Jugendmusiktagen einen hervorragenden Erfolg.