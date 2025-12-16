Weihnachtskonzert in Freudenstadt: Chioma Rabiej begeistert mit ganz eigenem Stil

Chioma Rabiej nahm bei ihrem ersten Weihnachtskonzert in der voll besetzten Friedenskirche das Publikum mit auf eine musikalische Reise zwischen Gospel, Pop und Jazz.
Einen großen und schönen Erfolg feierte Chioma Rabiej aus Freudenstadt mit ihrem ersten Weihnachtskonzert in der voll besetzten Friedenskirche. „In der Kirche gibt es leider nicht mehr Stühle“, freute sich die deutsch-nigerianische Sängerin über die starke Nachfrage für den Abend unter dem Motto „The Child of the King – Christmas and More“.