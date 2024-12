Im Oberndorfer Stadtteil klingt der Narrenmarsch schon an

Weihnachtskonzert in Bochingen

1 Großes Lob auch von professioneller Seite erhielt die Jugendband, die einen tollen Eindruck hinterlassen konnte. Applaus für seine Schützlinge gab es auch vom Jugenddirigenten Marco Podewils (rechts). Foto: Holzer-Rohrer

Sven Bruckner macht es spannend, die Gastkapelle kommt aus Hochmössingen – und der musikalische Nachwuchs zeigt sich progressiv.









Beim Bochinger Weihnachtskonzert ging es auf eine wunderschöne Reise durch die Welt der Blasmusik in all ihren Möglichkeiten, Emotionen auszudrücken, Bilder zu beschreiben, Geschichten zu erzählen, Inhalte zu interpretieren, die Menschen in ihrem Innersten zu berühren.