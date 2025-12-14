Weihnachtskonzert in Badenweiler: Einstimmung aufs Weihnachtsfest

Das traditionelle Weihnachtskonzert des Markgräfler Symphonieorchesters am dritten Adventswochenende im Festspielhaus in Badenweiler war ein riesiger Publikumserfolg.
Dirigent Uwe Müller-Feser und das stattliche Ensemble begeisterten mit bekannten Werken von Beethoven und Schubert. Für eine weihnachtliche Einstimmung stand Carl Otto Nicolais „Weihnachtsouvertüre“ auf dem Programm. Als Solistin am Flügel brillierte Sylke Mehnert. Beide Vorstellungen, die Premiere am Samstag und die Zweitaufführung am Sonntag, waren ausverkauft.