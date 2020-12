Weihnachtsgottesdienst in Schramberg Der Segen kommt per Telefon

Zudem, fährt der Pfarrer fort, würden Teilnehmer beim Einwählen gebeten, ihren Namen einzusprechen. Wer sein Telefon nicht von selbst auf stumm schalte, sei auch für alle Teilnehmer dauerhaft zu hören. "Es ist eben nicht passiv wie beim Fernsehen oder Streamen im Internet. Man ist direkt dabei", betont Kocholl. "Das bringt natürlich auch die kleine Gefahr, dass jemand das mal vergisst und mitten drin reinplaudert", sagt er und lacht. Auch die erwähnte elektrische Frauenstimme, das wird im Lauf des Gottesdienstes schnell klar, kündigt laut hörbar jeden neu beitretenden Teilnehmer an. Deshalb, so die Bitte Kocholls mit Augenzwinkern: "Wer bei den noch anstehenden Gottesdiensten dabei sein möchte, sollte, wie in der Kirche, wenn möglich pünktlich sein."

Zur guten Grundidee kamen im Verlauf der Pandemie und den immer strikter werdenden Maßnahmen weitere Aspekte hinzu: "Der große Vorteil ist: Du hörst eine vertraute Stimme. Viele konnten zuletzt ihren Pfarrer nicht erleben. Und jetzt, wo es mit den Inzidenzen in Richtung 300 geht, könnten die Telefongottesdienste leider noch sehr wichtig werden." Kocholl sollte recht behalten.

Diese Ahnung lässt sich der Pfarrer zu Beginn der telefonischen Bußandacht am Sonntag aber nicht anmerken – im Gegenteil. Und er ist nicht der einzige. Sein lautes "Jetztet! Hier isch der Pfarrer Kocholl! Hallo", beantwortet die Runde nicht weniger beschwingt. "Sie alle dürfen, bis es los geht, gern ein bissle schwätzen", lädt Kocholl ein. Seine Aufregung ist längst verflogen. Allen in der Leitung ist anzumerken: Das Reden tut gut.

Noch einige weitere wählen sich ein – nicht nur Talstädter, auch vom Sulgen oder von Seedorf aus (Pfarrer Kocholl: "Jetzt wird’s ja richtig international hier"). Trotzdem bleiben die befürchteten Zwischenrufe während des knapp halbstündigen Gottesdienstes fast gänzlich aus, als die beiden Seelsorger aus dem Evangelium lesen oder Bußbesinnungen vortragen. Nur während der Liturgie, als die Frage aufgeworfen wird, ob denn das Fest überhaupt stattfinde, ist sich eine Dame sicher: "Ja!"

Gemeinschaft fehlt

"Das hat wirklich Spaß gemacht", bilanziert Rüdiger Kocholl, als er den Hörer wieder auflegt. Dann hält er inne. "Und genau dieser Moment ist es, der den Menschen zur Zeit so sehr fehlt. Die Gemeinschaft. Nach der Kirche zusammen stehen bleiben und schwätzen." Allein das sollen die Gottesdienste sein. Ein Anstoß, den Hörer in der Hand zu behalten. An Freunde oder die Familie zu denken und – im Idealfall – mal wieder mit ihnen zu sprechen.

Während einer kurzen Sprechpause beim Gottesdienst hatte Pfarrer Rüdiger Kocholl das selbst ganz unbewusst vorgemacht, als er von seinem Vater erzählt: "Er konnte es früher nie leiden, wenn jemand zu lange am Telefon war." Während er das sagt, lächelt er.

"Es ist ein wenig wie früher beim Aufladen des Handys. Am kniffligsten ist es, daran zu denken, dass man am Schluss mit der Raute-Taste bestätigen muss", sagt Pfarrer Rüdiger Kocholl lächelnd, während er sich selbst zur Telefonbußandacht in die Konferenz einwählt.

Um am Telefon mitfeiern zu können, muss etwa 15 Minuten vor Beginn die Nummer 05819/734 99 09 gewählt werden. Danach müssen Interessierte nach Aufforderung den Zugangscode 7854 eingeben und die Raute-Taste # zum Abschluss drücken.

Nach dem Termin heute, Heiligabend, 20 Uhr, folgen noch am Samstag, 26. Dezember, 12 Uhr, der Gottesdienst zum zweiten Weihnachtstag, am Donnerstag, 31. Dezember, 19.30 Uhr, die Jahresabschluss-Andacht und am Mittwoch, 6. Januar, 17 Uhr, der Gottesdienst zu Dreikönig.