Weihnachtsgottesdienst: Beim Krippenspiel in Ringsheim machen alle Besucher mit

Beim Krippenspiel in Ringsheim machen alle Besucher mit

1 Mit einem Befehl des Kaiser Augustus fing alles an. Foto: Mutz

Mussten früher Kinder in Ruhe in den Kirchenbänken verharren, war dieses Jahr beim Weihnachtsgottesdienst in Ringsheim ihr volles Engagement gefragt. Auch diejenigen, die nicht als Schauspieler oder Musiker im Einsatz, wurden um ihre – zum Teil auch lautstarke – Beteiligung gebeten.









Es ist für Kinder eine besondere Faszination, die biblische Geschichte der Geburt Christi an Weihnachten zu erleben und sogar Teil des überlieferten faszinierenden Geschehens vor mehr als 2000 Jahren zu sein. An Heiligabend durften sie beim Krippenspiel in der Ringsheimer Kirche St. Johannes Baptist das Geschehen selbst spielen und miterleben.