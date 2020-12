Weihnachtsgnade vor Verkehrsrecht Stadt Burladingen verteilt besondere Knöllchen

Denn rund ums Rathaus war und ist, darüber hat der Schwarzwälder Bote unlängst erst groß berichtet, der Parkdruck besonders groß. Viele Praxen, die Apotheke und beide Rathäuser ziehen Publikumsverkehr und Autos an. Erst kürzlich wurden die Parkzeiten mit neuen Schildern geregelt, und ob die Parkscheibe korrekt unter der Windschutzscheibe liegt, darauf hatten die Ordnungshüter ein strenges Auge. Bei Fehlverhalten gab es Verwarnungen.

So mancher Burladinger Sünder des ruhenden Verkehrs drückte ein paar Scheinchen an die Stadtkasse ab. Jetzt aber drückt das Ordnungsamt quasi mal ein Auge zu. "Die Leute sind in Eile und im Stress, sie haben vor allem Corona im Kopf, das ist ja auch belastend, und als es in der Apotheke die Masken für die Risikogruppen gab, gab es Schlangen. Da kann es schon auch mal länger dauern, oder man denkt einfach nicht dran", zeigt selbst Burladingens neues Stadtoberhaupt Davide Licht auf Anfrage unserer Zeitung Verständnis für die Situation. Die Stadtverwaltung wolle da nicht gleich mit der Keule kommen, argumentiert er und gibt per Pressemitteilung zur Kenntnis, dass neue Schilder für die Kurzzeitparkzonen bestellt seien, und sobald sie da seien, die Bürger wieder informiert würden über die Parkregeln in der Kernstadt.