Weihnachtsgeschäft in VS Leere Geschäfte und miese Laune

November gar nicht so trist

Für Stefan Kleyling, Uhren Grießhaber in Villingen, ist die Adventszeit 2020 ebenfalls eine Ausnahmezeit. Auffallend ist für ihn, dass Kunden viel gezielter als in früheren Jahren in seinen Laden in der Rietstraße kommen. "Sie suchen aus, reservieren und kommen vorbei und kaufen." Dass sich das Kundenverhalten wohl in der Adventszeit ändern wird, darauf hat sich der Geschäftsmann schon vor längerer Zeit eingestellt und bereits im November dafür geworben, "rechtzeitig an Weihnachtsgeschenke zu denken und sich diese auch zu sichern". Für ihn sei der November deshalb auch ein recht ordentlicher Umsatzmonat geworden. Er hat den Eindruck gewonnen, "dass sich doch einige mit schönem Schmuck in diesen Zeiten belohnen wollten", sich oder ihre Familienmitglieder.

Bei Büchern keine Flaute

Bücher gehen immer, offensichtlich auch in Corona-Zeiten. Sabine Hauser von der Buchhaltestelle ist glücklich darüber, dass "ihre Stammkundschaft" weiter in das Geschäft kommt, obwohl ein Besuch des kleinen Ladens auch immer wieder mit Wartezeiten verbunden sei. Freilich sei der Umsatz nicht mit dem früherer Jahre zu vergleichen, aber "wir haben uns darauf eingestellt und sind zufrieden".

Wenn für einige Händler das Weihnachtsgeschäft wegbricht, was bedeutet dies für die durch grüne Wiesen-Zentren und Internet-Konsum ohne gebeutelten Innenstadt-Geschäfte? "Wie die alle überleben, das weiß ich nicht", so Rainer Böck, Mitglied im Gewerbeverband Oberzentrum (GVO). Sicherlich haben jene, die gut gewirtschaftet haben, deutlich bessere Karten. Böck sieht die eigentlichen Verlierer eher im Bereich der Gastronomie oder der Veranstaltungstechnik: "Die sind extrem gebeutelt." Krisen, so Böck, habe es immer wieder gegeben, "aber so etwas habe ich noch nie erlebt".

Stadt wie ausgestorben

Für das momentan laufende Advents- und Weihnachtsgeschäft findet Casa-Moda-Inhaberin Birgit Messner nur ein Wort: "null". Seit mehr als 30 Jahren ist Messner als Einzelhändlerin in Schwenningen tätig – eine Vorweihnachtszeit wie diese habe sie aber noch nie erlebt. Die Regale seien voll, denn die aktuelle Winter-Ware, die schon vor einem Jahr bestellt werden musste, komme natürlich trotz Corona. Was dafür ausbleibe, seien die Kunden. "Man muss ja nur nach draußen schauen: Es ist kaum jemand unterwegs", beklagt Messner.

Diesen Eindruck kann auch Marianne Schaumann, Inhaberin des Mode- und Lesergeschäfts "Präsent" in der Marktstraße, bestätigen. Speziell am vergangenen Samstag, dem zweiten Adventssamstag des Jahres, habe sie die Stadt als besonders leer empfunden: "Ab 14 Uhr war die Marktstraße tot", berichtet Schaumann. Ansonsten laufe das Adventsgeschäft nicht schlecht, was aber sicherlich vor allem mit dem momentan laufenden Schlussverkauf zu tun habe, erklärt Schaumann. Das "Präsent" schließt nämlich zum 31. Dezember. "Gerade unsere Stammkunden decken sich jetzt natürlich noch mal ein", schildert Schaumann ihre Beobachtungen. Doch damit sei das "Präsent" in Bezug auf das Adventsgeschäft sicherlich nicht repräsentativ. Bei ihren Einzelhandelskollegen laufe es deutlich schlechter als in vergangenen Jahren, weiß Schaumann.

Online-Handel profitiert

Auf ihre Stammkunden kann derweil auch Messner vertrauen. "Die kaufen auch Gutscheine oder lassen sich hin und wieder mal etwas nach Hause liefern", erzählt sie. Was aber definitiv fehle, sei die Laufkundschaft. "Ich bin überzeugt, dass momentan keiner mehr in die Stadt geht, der nicht unbedingt muss." Das liege natürlich einerseits daran, dass die Menschen dazu angehalten seien, Sozialkontakte zu minimieren und das Haus nur zu verlassen, wenn es wirklich notwendig ist. Andererseits trage sicherlich auch die Maskenpflicht im Einzelhandel – und seit diesem Wochenende sogar im Freien in der Innenstadt – dazu bei, dass die Kunden fernbleiben, ist Messner überzeugt. Und letztlich komme noch dazu, dass die Gastronomie, die in normalen Zeiten Menschen in die Innenstadt locke, Corona-bedingt geschlossen ist. Alles in allem ist die momentane Lage "ein Unding" für Messner, die sich ­sicher ist, dass alle Einzelhändler der Doppelstadt diese Auswirkungen der durch die Pandemie bedingten Einschränkungen zu spüren bekommen. "Man muss sich nur mal vor Augen führen, wie stark der Online-Handel während dieser Krise gewachsen ist – ist ja klar, dass das an anderer Stelle fehlt."

2020 "schon abgehakt"

Auch in der Schwenninger Muslen ist die Stimmung gedrückt. Das Adventsgeschäft dieses Jahr sei "auf gar keinen Fall" mit dem der Vorjahre zu vergleichen, stellt Andrea Menzel, Inhaberin der Boutique "Paula" klar. Etwas wehmütig fügt sie an: Die Adventszeit 2020 sei eben "ruhig und besinnlich" – etwa ­doppelt so ruhig wie sonst, denn mehr als halb so viele Kunden wie in normalen Jahren habe man nicht. Ein Stück weit könne sie das Fernbleiben der Adventskäufer auch nachvollziehen – "immerhin wird einem ja immer wieder gesagt, dass man nicht ­unnötig in die Öffentlichkeit gehen soll."

Und so bleibt für Menzel – wie wahrscheinlich auch für viele andere Einzelhändler in Villingen-Schwenningen –­ nur noch eines: hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, denn "November, Dezember und eigentlich auch das Jahr insgesamt sind schon abgehakt".