4 Der Prinz (Pavel Trávnícek) passt Aschenbrödel (Libuse Safránková) den verlorenen Schuh an. Foto: -/Degeto/WDR/dpa

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Der kleine Lord" oder doch lieber "Der Grinch"? Wir haben die Sendetermine für 2022.















Link kopiert

Zu Weihnachten gehört für viele auch gemütliches Plätzchenessen beim gemeinsamen Weihnachtsfilm-Schauen. Doch wann laufen die Klassiker im Fernsehen?

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973)

Für das arme Aschenbrödel (Libuše Šafránková) ist das Leben wirklich nicht leicht: Mutter und Vater sind tot, ihre Stiefmutter und Stiefschwester lassen sie die schmutzige Arbeit tun. Doch dann verliebt sich das Mädchen den etwas übermütigen Prinzen (Pavel Trávníek). Mithilfe von drei magischen Haselnüssen und der Hilfe ihrer tierischen Freunde kommt sie ihm näher – und wird auch dank eines verlorenen Schuhs schlussendlich seine Frau.

Allein acht Gelegenheiten gibt es, das Märchen an den Weihnachtsfeiertagen zu sehen – und auch danach:24. Dezember 2022 (Heiligabend): 13.40 Uhr, Das Erste

24. Dezember 2022 (Heiligabend): 16.10 Uhr, NDR

24. Dezember 2022 (Heiligabend): 18.50 Uhr, One

24. Dezember 2022 (Heiligabend): 20.15 Uhr, WDR

24. Dezember 2022 (Heiligabend): 23.10 Uhr, SWR

25. Dezember 2022 (1. Weihnachtsfeiertag): 11.05 Uhr, Das Erste

25. Dezember 2022 (1. Weihnachtsfeiertag): 15235 Uhr, RBB

26. Dezember 2022 (2. Weihnachtsfeiertag): 17.25 Uhr, MDR

31. Dezember 2022 (Silvester): 13.15 Uhr, hr

1. Januar 2023 (Neujahr): 14.10 Uhr, SWR

6. Januar 2023 (Dreikönigstag): 8.10 Uhr, BR

Außerdem ist der Film in der ARD-Mediathek bis zum 13. Januar verfügbar.

Der kleine Lord (1980)

Das hätte der kleine Cedric nicht gedacht! Sein Großvater (Alec Guinness) ist ein waschechter Earl, der ihn nun zu sich nehmen und zum Nachfolger erziehen will. Jahr für Jahr sehen zahlreiche Zuschauer zu, wie der warmherzige Cedric das Herz seines mürrischen Großvaters erweicht.

Zu sehen ist der Film am

23. Dezember 2022 (Freitag): 20.15 Uhr, Das Erste

25. Dezember 2022 (1. Weihnachtsfeiertag): 15.50 Uhr, Das Erste

Tatsächlich... Liebe (2003)

Gleich mehrere Geschichten rund um Liebe, Beziehung und natürlich Weihnachten bietet "Tatsächlich... Liebe". Vom alternden Rockstar über den Premierminister und den erstmals verliebten Elfjährigen bis zum routinierten Ehepaar. Mit dabei sind unter anderem Colin Firth, Emma Thompson, Hugh Grant, Alan Rickman und Heike Makatsch.

Der Film läuft am Sonntag, 25. Dezember um 23.20 Uhr im ZDF.

Der Grinch (2000/2018)

Für alle, deren Weihnachtsbegeisterung sich in Grenzen hält, ist "Der Grinch" ein Seelenverwandter. Der grüne Geselle ist ein absoluter Weihnachts-Hasser – und will das Fest ordentlich vermiesen. Doch ob ihm Plan gelingt? Der Originalfilm mit Jim Carrey in der Hauptrolle von 2000 wird zweimal am Weihnachtswochenende gezeigt:

24. Dezember 2022 (Heiligabend): 16.05 Uhr, VOX

25. Dezember 2022 (1. Weihnachtsfeiertag): 6.55 Uhr, VOX

Die Animations-Neuverfilmung von 2018 wird ebenfalls zweimal gezeigt:

24. Dezember 2022 (Heiligabend): 20.15 Uhr, RTL

25. Dezember 2022 (1. Weihnachtsfeiertag): 11.25 Uhr, RTL

Die Muppets Weihnachtsgeschichte (1992)

Etliche Male in unterschiedlichsten Fassungen verfilmt wurde Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte. Der miesepetrige und geizige Ebenezer Scrooge hält nichts vom Fest – bis ihm drei Geister begegnen und ihm das Herz für Weihnachten öffnen. Auch Jim Hensons Muppets sind in die Rollen des Klassikers geschlüpft, Michael Caine tritt als Scrooge auf. Zu sehen ist die Puppenshow einmal im Free-TV oder im Stream auf Disney Plus:

24. Dezember 2022 (Heiligabend): 22.05 Uhr, Disney Channel