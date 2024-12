1 Gute Stimmung bei der Weihnachtsfeier Foto: Stadtkapelle

Die traditionelle Weihnachtsfeier der Stadtkapelle Burladingen kam bei den Gäste besonders gut an. Auch der Nikolaus war zu Gast.









Die Stadtkapelle Burladingen feierte am vergangenen Wochenende ihre traditionelle Weihnachtsfeier in festlicher Atmosphäre. Das Probelokal erstrahlte im Glanz von Lichterketten und liebevoller Dekoration, was den perfekten Rahmen für einen besinnlichen Abend bot.