Weihnachtsfeier: So war es beim Akkordeon-Orchester Grenzach-Wyhlen

Die Weihnachtsfeier des Akkordeon-Orchesters Grenzach-Wyhlen (AOGW) fand am Sonntag im Haus der Begegnung statt.
In gemütlicher Atmosphäre konnten die Besucher bei Kaffee und Kuchen dem Schülerorchester und danach dem Aktivorchester lauschen. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt, im Publikum konnte man die ganze Bandbreite von jung bis alt entdecken. Den Anfang machte das Schülerorchester, auch dort waren von ganz jungen Nachwuchsmusikern bis zu den fortgeschrittenen Jugendlichen einige Altersklassen vertreten.