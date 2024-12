57 Jahre Leidenschaft für Stahl und Metall: Friedrich Weinmann wurde im Rahmen der Weihnachtsfeier der Weinmann Aach AG feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Gelegentliche Besuche will er sich aber auch künftig nicht nehmen lassen.

Er ist unverkennbar, der Geruch nach Schmiermittel und Metall. Wer ihn einmal in der Nase hatte, der wird ihn immer wieder erkennen.

Als Friedrich Weinmann seine Ausbildung in einem Metallhandel in Stuttgart-Feuerbach beginnt, kennt er diesen Geruch schon seit Kindesbeinen. Seit 1950 handelt sein Vater, Bruno Weinmann, damals schon mit demselben Material, wie das Unternehmen Weinmann Aach in einer Mitteilung berichtet.

Friedrich Weinmann ist das älteste von sechs Kindern, und der Familie ist schnell klar: Der Fritz steigt einmal in das elterliche Unternehmen ein.

Mehr als 400 Mitarbeiter

57 Jahre ist das nun mittlerweile her. Fast sechs Dekaden, in denen Fritz Weinmann den einstigen Handelsbetrieb für Fahrzeugbauteile, Eisen und Werkzeuge aus dem kleinen Dornstetter Teilort Aach zu einem mehr als 400 Mitarbeiter fassenden, deutschlandweit operierenden Unternehmen ausbauen wird.

Jetzt wurde dieses Lebenswerk feierlich gewürdigt und Fritz Weinmann im Rahmen der Weihnachtsfeier der Weinmann Aach AG in den Ruhestand entlassen.

Wechsel in den Aufsichtsrat

Neben dem Dornstetter Bürgermeister Bernhard Haas fanden vor allem auch langjährige Wegbegleiter wie die weiteren Weinmann-Aach-Vorstände Gebhard Strähler, Sascha Rauter und Simon Schultz sowie Aufsichtsratsvorsitzender Immanuel Stauch und Weinmanns Bruder und Poolvorsitzender der Friedrich Weinmann Vermögensverwaltungs GmbH, Martin Weinmann, wertschätzende Worte.

Als Unternehmen in Familienhand sei es ihm eine besondere Freude, dass sein Neffe und derzeitiger Prokurist Jonas Weinmann im Frühsommer 2025 nach seinem Wechsel in den Aufsichtsrat die Lücke im Vorstand in absehbarer Zeit schließen werde, betonte Fritz Weinmann bei der Feier in seiner Dankesrede.

Die Vorstandskollegen mit ihrem Abschiedsgeschenk Foto: Weinmann Aach AG

Wie oft der von seinen Vorstandskollegen geschenkte Liegestuhl tatsächlich in Gebrauch sein werde, ließ der scheidende Vorstandsvorsitzende indes offen. Denn auch wenn er nun nicht mehr Teil des aktiven Tagesgeschäfts sein werde – den gelegentlichen Gang durch die Hallen, den typischen Eisengeruch und ein kurzes Hallo auf dem Gang werde er sich auch in Zukunft nicht nehmen lassen, versprach Friedrich Weinmann.

40 000 Tonnen auf Lager

Das Sortiment

Die Weinmann-Aach-Gruppe ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Metallhandelsunternehmen mit Sitz in Dornstetten. Es lagert rund 40 000 Tonnen Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle in mehr als 52 000 verschiedenen Güten und Abmessungen.

Die Gruppe

Die Weinmann Aach-Gruppe besteht neben der Weinmann Aach AG mit ihrem Hauptstandort in Dornstetten und drei Vertriebsbüros aus der Weinmann Aach Strasbourg SARL, der Weinmann Aach Schwäbisch Gmünd GmbH und der Weinmann Aach Baden GmbH.