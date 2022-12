3 Marian Oswald inmitten seiner Weihnachtswunderwelt. Foto: Alt

Deißlingen-Lauffen - Wer hineinschauen darf, in das gemütliche Haus in der Neckarstraße, der findet sich in einer üppigen Weihnachtswunderwelt wieder. Mehr als 1200 Nikoläuse und Weihnachtsmänner hat Marian Oswald in den vergangenen Jahren zusammengetragen. Weit über 70 beleuchtete Häuschen und Hütten kommen hinzu. Sie hat der Sammler zusammen mit allerhand Figürchen und Bäumchen zu einer Weihnachtsstadt arrangiert, die das gesamte ehemalige Kinderzimmer im ersten Stock in Beschlag nimmt. Und drum herum, da fährt der Weihnachtszug Runde um Runde durch den Kunstschnee. Hier bimmelt ein Glöckchen, dort klingt ein Weihnachtslied – man kann sich kaum sattsehen, kaum satthören an so viel weihnachtlicher Atmosphäre.

Vor etwa 17 Jahren hat Oswald damit angefangen, die Weihnachtsmotive und -figürchen zu sammeln. Sie sind aus Holz, Plastik und Porzellan. Schnell sei daraus eine Leidenschaft geworden, erzählt er, und zeigt auf eine Krippe Triberger Ursprungs. "Die habe ich von einem früheren Kunden, der wollte sie wegwerfen. So eine Krippe kostet um die 400 Euro", sagt Oswald und lächelt. Ein bisschen Stolz schwingt mit.

Auch einige Raritäten

Viele seiner Schätze hat Oswald vom Flohmarkt, darunter sind auch einige Raritäten, wie etwa eine Miniatur des Hofguts Aiderbichl. Natürlich bekommt er auch immer wieder etwas geschenkt. Wie etwa den kleinen, in einem nostalgisch beleuchteten Traktor sitzenden Weihnachtsmann, der im Esszimmer steht. Wenn man ihn schüttelt, flirren bunte Plättchen um den ulkigen kleinen Mann.

"Den hat mir meine Tochter geschenkt", erzählt Oswald und stellt den Traktor behutsam auf das Büffet. Ein lautes Klatschen setzt auf der gegenüberliegenden Seite ein Propellerflugzeug in Gang, in dem ebenfalls ein Weihnachtsmann sitzt. "Das hab ich erst neulich herausgefunden. Ich habe mich schon gewundert, warum der nicht funktioniert", sagt Oswald lachend.

Nur der rote Mantel gefällt

Doch, es findet nicht jedes Geschenk Einzug in die außergewöhnliche Sammlung. Nur, wer ein rotes Gewand trägt, schafft es ins singende und klingende Weihnachtswunderland der Oswalds. "Blaue oder weiße Nikoläuse – die gefallen mir nicht. Ein Nikolaus muss einen roten Mantel haben", sagt Oswald.

Bis die unzähligen Häuser, Kirchen, Miniaturgeschäfte und Figuren drapiert sind und alles was leuchtet, klingt oder singt angeschlossen ist, vergehen jedes Jahr einige Tage. Immer wieder kommt Neues hinzu, das dann wiederum einen Platz braucht. Gezählt hat Oswald die Stunden nicht, ebenso wenig wie den Stromverbrauch. Zu gerne verbringt er hier zwischen den leuchtenden Häusern, Glöckchen und Weihnachtsmännern Zeit. Wer neugierig ist, dem zeigt der Sammler gerne, was er so liebevoll erschaffen hat.

Bis nach Lichtmesss geben Nikolaus und Co. bei den Oswalds den Ton an, dann werden sie verräumt und die Narrenfiguren aus dem Schrank geholt, denn auch die Fasnet hat bei den Oswalds ihren festen Platz.