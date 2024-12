Ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, kulinarische Leckereien und ein Nikolaus, der mit der Kutsche anreist – all das gehörte zum Weihnachtsdorf in Baiersbronn. Erneut hatten Baiersbronner Vereine die Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Die Baiersbronner Vereine hatten den Rosenplatz mit viel Liebe weihnachtlich mit vielen geschmückten und beleuchteten Tannenbäumen und den heimeligen Hütten hergerichtet.

Und kurz nach der Eröffnung durch Bürgermeister Michael Ruf erwartete die zahlreichen Besucher bereits der erste Höhepunkt, berichtet das Organisationsteam in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch

Der Nikolaus reiste mit seiner Kutsche an und verteilte Geschenke an die vielen kleinen Gäste, die gemeinsam mit ihm das eine oder andere Lied anstimmten und Gedichte vortrugen. Den Nikolausbesuch hatte der Gleitschirmflugverein Baiersbronn organisiert. Der hatte seine Nikolausveranstaltung, die in der Regel im Sankenbach stattfindet, ins Weihnachtsdorf verlegt.

Songs zum Mitsingen

Am Abend stand das nächste Highlight auf der Bühne an. Martin Gerschwitz unterhielt die Zuhörer mit vielen kleinen Anekdoten und zahlreichen Klassikern der Musikgeschichte – von Bands, deren Mitglied er in seiner langen Karriere war. Mit Songs wie „Heaven can Wait“ von Meat Loaf, „Imagine“ von John Lennon und natürlich „In-A-Gadda-Da-Vida“ von Iron Butterfly begeisterte er das Publikum und animierte zum Tanzen und Mitsingen.

Martin Gerschwitz animierte bei seinem Auftritt zum Tanzen und Mitsingen.

Der Samstag zeigte sich zunächst von seiner unfreundlichen und nassen Seite, die jedoch am Abend bereits vergessen war, als die ersten Lieder von „Secret Power“ über den Rosenplatz schallten. Die drei Lokalmatadoren zeigten sich spielfreudig und mischten ein buntes Potpourri aus Schlagern, Oldies und Rocksongs. Erst nach etlichen Zugaben endete der zweite Tag des Weihnachtsdorfs.

Guter Zusammenhalt

Der Sonntag meinte es zum Abschluss dann gut mit den veranstaltenden Vereinen und Gästen. Das ruhige und trockene Winterwetter lockte zahlreiche Besucher zu einem Adventsbummel, um noch einmal die kulinarischen Leckereien zu genießen. Und da reichte die Auswahl von Kässpätzle über Flammkuchen, Raclettebrot und Gyros bis hin zu Kaiserschmarrn.

Das Blechbläserensemble der Jugendmusikschule unterhielt am Samstag. Foto: Regina Weber

Für die kleinen Gäste war die bunt geschmückte Eisenbahn Hauptanziehungspunkt. Am Nachmittag ließ der Musikverein Mitteltal das Weihnachtsdorf mit weihnachtlichen Liedern ausklingen.

Veranstaltende Vereine zufrieden

Die Vereine zeigten sich trotz der teils ungünstigen Wetterverhältnisse zufrieden und betonten, wie wichtig der Zusammenhalt sei, heißt es in der Mitteilung weiter. Denn alle hätten die vielen Herausforderungen und Planungen rund um das Baiersbronner Weihnachtsdorf gemeinsam gestemmt. Und dies solle auch in Zukunft so bleiben.

Die aufgebauten Hütten und die liebevollen Dekorationen werden in den kommenden Wochen weiterhin genutzt werden, so die Vereine. Am Freitag, 27. Dezember, findet die Winterparty statt, gefolgt von der Hästaufe am 5. Januar.