Der Weihnachtsstern auf dem Dach es alten Krankenhauses in VS-Schwenningen. Foto: Gottfried Schmidt







Der leuchtende Weihnachtsstern auf dem Dach des alten Krankenhauses in Schwenningen wird vermisst. Pünktlich und verlässlich nahm er in all den vielen Jahren, jeweils zu Beginn der Adventszeit seinen Stammplatz hoch oben auf dem Dach des alten Krankenhauses in Schwenningen ein und erinnerte das fleißige Personal, die Patienten und die Bevölkerung an das nahende Weihnachtsfest. Für seine vorbildliche Treue zum alten Krankenhaus hätte es der ins Alter gekommen, aber immer noch hell leuchtende Weihnachtsstern verdient gehabt, dass ihm am neuen Standort ein gebührender Platz freigehalten worden wäre. Er wäre auf dem Dach des Schwarzwald-Baar-Klinikums seiner Arbeit pflichtbewusst nachgekommen und hätte den Bewohnern der gemeinsamen Stadt das nahende Weihnachtsfest angekündigt. So aber wurde der leuchtende Weihnachtsstern trotz größter Beliebtheit ausgemustert.