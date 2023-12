Was bedeutet die grüne Gurke im Weihnachtsbaum?

1 In manchen Weihnachtsbäumen ist eine Gurke versteckt. Foto: picture alliance / Johannes Schm/Johannes Schmitt-Tegge

In dem ein oder anderen Weihnachtsbaum wird sie zum Fest wieder versteckt – die saure Gurke. Doch was hat es damit auf sich?









Der Weihnachtsschmuck ist wahrscheinlich so vielfältig wie nie - vom glitzernden Croissant über Eulen und anderem Getier bis hin zum schicken Sportwagen. Es gibt nichts, was nicht auch zur Weihnachtsbaum-Deko verarbeitet werden kann. In dem ein oder anderen Weihnachtsbaum wird in diesem Jahr zudem auch wieder ein bisschen Gemüse hängen - genauer gesagt, eine grüne Gurke. Doch was hat es damit auf sich?