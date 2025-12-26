Krieg und menschliches Leid in der Ukraine, in Nahost - und an vielen anderen Orten weltweit: Der Papst mahnt eindringlich zu Frieden und Versöhnung - und nimmt nicht nur Staatsführer in die Pflicht.
Rom - Papst Leo XIV. hat in seiner ersten Weihnachtsbotschaft einen starken Friedensappell in die Welt gesendet. Zum Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan nahm der im Mai neu gewählte Pontifex leidende Menschen in Kriegsgebieten in den Blick, vor allem in der Ukraine und im Nahen Osten. Vor Tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom rief das Oberhaupt der katholischen Kirche auch jeden Einzelnen auf, sich gegen Hass, Gewalt und Zwietracht sowie für Dialog, Frieden und Versöhnung einzusetzen.