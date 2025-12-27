Weihnachtsbotschaft in Oberndorf: Das ist eine Herzensangelegenheit – mitten im Alltag

Ein Gospel bringt das Weihnachtsgeschehen in die Oberndorfer Michaelskirche, im Teilort Bochingen spielen Kinder die Heilige Nacht nach. Weshalb das Annäherungen bleiben.
„Weihnachten ist eine Herzensangelegenheit, weil es einfach in den Alltag hinein geschieht und man sich dann ganz plötzlich damit konfrontiert sieht“ – so Diakon Thomas Brehm, der diese Aussage in der Heiligen Nacht am Verhalten von Gastwirt Josua festmachte: In Bochingen hatten die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt, das an Josua beispielhaft zeigte, was passiert, wenn Weihnachten das Herz berührt, den Blickwinkel ändert, die Sicht weitet.