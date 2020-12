Weihnachtsbesuche bei Senioren? Freudenstädter Landrat hat klare Meinung zu Thema

Der Landkreis, der mit seiner hohen Quote der Neuansteckungen zuletzt landesweit auf Platz vier rangierte, nehme die Lage "sehr, sehr ernst". Rückert appellierte an die Einwohner im Kreis, die Regelungen einzuhalten und keine verbotenen "Glühweinpartys" zu feiern. Wenn jetzt alle diszipliniert zusammenstünden und den "Lockdown" mittrügen, sei es bald wieder möglich, im größeren Stil zusammenzukommen.

Bei aller Sorge halte er es jedoch für falsch, "über das notwendige Maß hinaus Angst zu verbreiten". Damit reagierte Rückert offenbar auf die Empfehlung des Arztes Wolfgang von Meißner, der zuletzt geraten hatte: "Wer möchte, dass Oma und Opa nächstes Jahr noch am Leben sind, sollte sie an Weihnachten nicht besuchen." Der Landrat widersprach der Empfehlung, die in ihrer zugespitzten Art offenbar zu kontroversen Debatten geführt hatte. "Ob man im kleinen Kreis seine Eltern besucht oder nicht, diese Entscheidung liegt in einem freien Land ausschließlich in den Händen und in der Verantwortung der Bürger", so Rückert.

Noch mehr Todesursachen

Voraussetzung sei, dass ein Besuch im zulässigen Rahmen der gültigen Verordnung erfolge, was Zahl der Personen und Haushalte betreffe. Für viele sei Weihnachten 2020 vielleicht auch so das letzte gemeinsame Fest: "Hochbetagte Menschen" würden im kommenden Jahr auch an anderen Ursachen sterben, es müsse nicht immer Corona sein. Die Abwägung und Entscheidung sei Sache der Senioren und ihrer Verwandten. Sie müssten auch das damit verbundene Risiko selbst tragen. Rückert sagte, er vertraue auch darauf, dass die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin ihre Entscheidungen reiflich abgewogen hätten.

Der "Lockdown" bereite ihm ebenso Sorgen. Er sorge sich unter anderem um die Kinder und Jugendlichen, die zur Schule gingen, da auch im ländlichen Raum "ein Einfamilienhaus mit großem Garten keine Selbstverständlichkeit" sei. Er mache sich ferner Sorgen um Senioren, psychisch Kranke, Hotellerie und Gastronomie sowie die "vielen Wirtschaftsbetriebe", die mit den Einschränkungen umgehen müssten.

Warten auf die Regeln

Der Kreis selbst wartete am Montag noch auf die genauen Regelungen, wie der "Lockdown" vor Ort umzusetzen sei. Auf eigene Einschränkungen des öffentlichen Lebens habe das Landratsamt zunächst bewusst verzichtet. Aufgrund der hohen Infektionszahlen werde das Landratsamt die Lage aber im Auge behalten. "Sollte es die Lage im Kreis erfordern, Maßnahmen zu treffen, die über die Vorgaben von Bund und Land hinaus gehen, dann werden wir diese Entscheidungen treffen", so Rückert.