Sie ziehen um die Weihnachtszeit staunende Blicke auf sich und locken Besucher nach Königsfeld: die Herrnhuter Sterne. Können sie auch in diesem Jahr der massenhaften Stromsparmaßnahmen erstrahlen? Das ist noch nicht sicher.















Königsfeld - "Es ist noch nichts entschieden" – mit diesen Worten steigt Königsfeld Bürgermeister Fritz Link ins Gespräch ein. Das Thema der Stromsparmaßnahmen und ihrer Auswirkungen auf die weihnachtliche Beleuchtung beschäftigt auch in Königsfeld. Die Gemeindeverwaltung muss noch technische Fragen klären; intern laufen die Debatten. Es werde viel über das Thema diskutiert, sagt Bürgermeister Link, regelrecht um die Frage einer normalen, reduzierten oder gar keiner Weihnachtsbeleuchtung "gerungen".

In der Zeit rund um Weihnachten gehören die Herrnhuter Sterne in Königsfeld eigentlich zum festen Ortsbild – und das schon seit den 1970er-Jahren. Damals war Hans Rohrbach Leiter der Kurverwaltung in Königsfeld. Er störte sich an der kaum vorhandenen Weihnachtsbeleuchtung – nur ein einziger Herrnhuter Stern hing damals vor dem Kirchensaal.

Fast 50 Sterne erstrahlen normalerweise

Auf Rohrbachs Initiative hin kamen weitere hinzu – heute erstrahlen, zumindest unter normalen Umständen, in der Weihnachtszeit fast 50 Herrnhuter Sterne in der Königsfelder Ortsmitte. Mit seinen 25 Zacken, 17 viereckigen und acht dreieckigen Spitzen, zieht der bekannteste und traditionsreichste Adventsstern der Welt im Kurort viele bewundernde Blicke auf sich.

Doch ob das auch in diesem Jahr so sein wird, steht derzeit noch zur Debatte. Energiekrise und Stromsparmaßnahmen lassen grüßen. Wie vielerorts wird auch in Königsfeld über die Notwendigkeit einer Weihnachtsbeleuchtung diskutiert. Dabei kommen Link zufolge zahlreiche Szenarien in Frage. Lediglich eines ist scheinbar ausgeschlossen: Die komplette Weihnachtsbeleuchtung mit knapp 50 Sternen in der ganzen Adventszeit leuchten zu lassen.

Zumindest tagsüber sichtbar

Denkbar wäre allerdings, die Sterne aufzuhängen ohne sie zu beleuchten. "Einfach, damit der Stern an sich sichtbar bleibt – zumindest tagsüber", erklärt Link. Eine zweite Möglichkeit: nur einzelne Sterne beleuchten. Allerdings sei man diesbezüglich gerade noch in der Klärung, wie die technischen Voraussetzungen sind.

Drei große Sterne als eine Option

Unter Umständen könnten in Königsfeld in der Weihnachtszeit immerhin drei große Herrnhuter Sterne strahlen: Einen, der vor den Rathaus aufgehängt wird, habe man schon. Zwei weitere große Exemplare sollen im Zuge des neuen Einzelhandelskonzepts für Königsfeld angeschafft werden. Werden diese rechtzeitig geliefert, hätte die Gemeinde eine vielversprechende Beleuchtungsoption. Sicher sei das allerdings noch nicht, betont Link. Man befinde sich – wie gesagt – noch immer in der Abstimmung.

Eine Lösung zu finden, dürfte nicht leicht sein – vor allem, da sich die Gemeindeverwaltung der Sonderstellung des Herrnhuter Sterns in Königsfeld mehr als bewusst ist. "Das ist eine besondere Tradition hier", sagt Bürgermeister Link – daher werde die Entscheidung rund um die Weihnachtsbeleuchtung sicherlich keine einfache werden.