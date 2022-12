2 Bernd Lörcher und seine Brüder haben derzeit Hochbetrieb auf ihrem Hof. Foto: Rousek

Auf dem Betriebsgelände der Familie Lörcher herrscht Hochbetrieb. Dieser Tage werden knapp 2000 angehende Weihnachtsbäume geschlagen und zum Verkauf fertiggemacht. Dieses Jahr sind sie sehr zufrieden mit den Bäumen – doch die Tannen-Anbauer sehen mittelfristig große Probleme.















Calw - Auf Paletten liegend, in Netze gepackt, frei stehend oder sogar noch im Boden verwurzelt – wo man auf dem Gelände der Familie Lörcher in Speßhardt hinsieht: Tannen. Kein Wunder, sind die doch das Kerngeschäft des Familienbetriebs. Seit mehr als 50 Jahren pflanzen, fällen und verkaufen die Lörchers Nordmanntannen und Blaufichten. Derzeit ist mit Manfred, Gerold und Bernd Lörcher die zweite Generation "am Drücker". Dieter Lörcher hat sich bereits zu Teilen aus dem Geschäft zurückgezogen. Bald möchten sie es komplett an die dritte Generation übergeben.