Weihnachtsbaum in Schwenningen: Influencerin Sandra Hunke besucht die Firma Sikla

Sandra Hunke, Influencerin, Model und Anlagenmechanikerin baut mit der Schwenninger Firma Sikla einen ganz besonderen Weihnachtsbaum. Wir haben die Bilder.

Passend zur Weihnachtszeit baut die Schwenninger Firma Sikla einen Weihnachtsbaum aus ihren Profilen und Rohrschnellen – allerdings nicht allein. Die Influencerin und Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik, Sandra Hunke, greift ihnen dabei unter die Arme. Sie ist Markenbotschafterin des Schwenninger Unternehmens. Wie das Ganze abgelaufen ist – wir waren vor Ort dabei.

Die Firma Sikla im Schwenninger Gewerbegebiet produziert unter anderem Befestigungssysteme für Gebäudetechnik, Baukastensysteme für den Industrie- und Anlagenbau sowie multifunktionale Montagesysteme für Tragekonstruktionen.

Mit den Befestigungssystemen für Gebäudetechnik – Siconnect – soll der Schweißvorgang auf Baustellen der Vergangenheit angehören, erklärt Patrick Merkt, Marketingleiter der Schwenninger Sikla-Niederlassung. In einer Zeit des Fachkräftemangels erleichtere die schnelle und sanfte Montage mithilfe dieser Produkte die Arbeit und verringere den Zeitaufwand.

Die einfache Handhabung dieser Systeme soll anhand eines ganz besonderen Weihnachtsbaums – passend zur Weihnachtszeit – dargestellt werden.

Sandra Hunke baut einen Weihnachtsbaum

Das Model Sandra Hunke sei Deutschlands größte Handwerks-Influencerin, erklärt Birgit Simmerer, Marketing-Managerin der Firma Sikla. In ihren Social-Media-Auftritten auf den Plattformen Instagram und Tiktok – mit etwa einer Dreiviertelmillion Followern – zeigt sie ihren Berufsalltag als Anlagenmechanikerin und setzt sich zugleich für Frauen im Handwerk ein.

Gemeinsam mit Merkt, Vertriebsmanager Jochen Mandel und der Produkt- und Sortimentsmanager Marcel Winterhalter baut sie nun einen Weihnachtsbaum aus Siconnect-Teilen vor laufender Kamera auf. Das Geschehen wird in Form eines kurzen Videos, auch „Reel“ genannt, für die Social-Media festgehalten. Aus verschiedenen Blickwinkeln werden die vier „Weihnachtsbaumbauer“ von gleich drei Kameras bei ihrer Arbeit gefilmt.

Hunke ist begeistert von der Idee, einen Weihnachtsbaum aus Befestigungssystemen zu bauen: „Ein Tannenbaum, der keine Arbeit macht.“ Der Baum fange nicht an, nach Weihnachten seine Nadeln zu verlieren, und man müsse ihn auch nicht entsorgen, erklärt sie lachend.

Ein zweiter Baum für Sandra Hunke?

Den Baum zu schmücken, könnte allerdings schwer werden, da er wenige Äste beziehungsweise in diesem Fall Trägerprofile aufweist. Doch auch hier meint Hunke gut gelaunt, man könne schon Christbaumkugeln und eine Lichterkette aufhängen.

Außerdem: „Die Kappen könnte man auch rosa machen“, meint sie und bezieht sich auf die Abdeckkappen für die Trägerprofile in der typischen gelben Farbe des Unternehmens. So könne sie sich auch gut vorstellen, eine eigene Version des Baums in ihren Garten bei Paderborn zu stellen, denn er roste ja nicht.

Einen zweiten Weihnachtsbaum aus den Profilen und Rohrschnellen soll es zwar geben, allerdings ist dieser für den zweiten Firmenstandort gedacht, berichtet Merkt.

Sandra Hunke ist von Siconnect überzeugt

Die Influencerin geht allerdings nicht leer aus: In drei Tagen beim Unternehmen Sikla habe sie deren Produkte – nun auch in Form eines Weihnachtsbaums „hautnah“ – selbst verbauen können. Die schnelle Montage der Befestigungssysteme erleichtere ihr ihre Arbeit als Anlagenmechanikerin, einen Beruf den Hunke bereits seit 13 Jahren ausübt.

Besonders wenn Heizungen verbaut würden, könne sich der Besitzer freuen, dass man mit diesen Systemen weniger Löcher in die Wände machen müsse, erklärt die Influencerin.

Neben dem Termin bei Sikla nutzte Hunke ihren Aufenthalt, um die Doppelstadt näher kennenzulernen. Besonders angetan war sie vom Kurpark in Bad Dürrheim, den sie gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter, die sie auf der Reise begleitete, erkundete.