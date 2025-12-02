Weihnachtsbaum in Schwenningen: Influencerin Sandra Hunke besucht die Firma Sikla

Sandra Hunke, Influencerin, Model und Anlagenmechanikerin baut mit der Schwenninger Firma Sikla einen ganz besonderen Weihnachtsbaum. Wir haben die Bilder.
Passend zur Weihnachtszeit baut die Schwenninger Firma Sikla einen Weihnachtsbaum aus ihren Profilen und Rohrschnellen – allerdings nicht allein. Die Influencerin und Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik, Sandra Hunke, greift ihnen dabei unter die Arme. Sie ist Markenbotschafterin des Schwenninger Unternehmens. Wie das Ganze abgelaufen ist – wir waren vor Ort dabei.