Weihnachtsausstellung: Künstlerisches Resümee in Galerie K3 in Königsfeld

Künstlerisches Resümee in Galerie K3 in Königsfeld

1 Alexander Höllwarth (rechts) und Axel Heil bereiten alles für die Weihnachtsausstellung in der Galerie K3 vor. Foto: Emelie-Doreen Baisch

In der Galerie K3 in Königsfeld erwartet Kunstliebhaber und Besucher ab Sonntag, 8. Dezember, bis Sonntag, 12. Januar eine Weihnachtsausstellung. Galerist Alexander Höllwarth präsentiert einen facettenreichen Rückblick auf das Jahr 2024.









In der Galerie K3 in Königsfeld wird von Sonntag, 8. Dezember, bis Sonntag, 12. Januar eine ganz besondere Weihnachtsausstellung zu sehen sein. Unter der Leitung von Alexander Höllwarth präsentieren elf Künstler ihre Werke, die nicht nur die Vielfalt der zeitgenössischen Kunst widerspiegeln, sondern auch ein Resümee des Jahres 2024 ziehen sollen. Die Vernissage findet bereits am Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr statt und bietet den Besuchern die Gelegenheit, direkt mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.