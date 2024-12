Weihnachtsausstellung Egenhausen: Besinnliche Szene verzaubert Betrachter

Familie Sowinski hat im Erdgeschoss des Alten Rathauses in Egenhausen das Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“ in Szene gesetzt. Bei der Eröffnung ließen sich zahlreiche Besucher und Besucherinnen von dem zauberhaften Tableau begeistern.

Familie Sowinski hatte zur feierlichen Eröffnung der Märchenausstellung ins Alte Rathaus in Egenhausen eingeladen. Wie in den Jahren zuvor wird im Erdgeschoss des Alten Rathauses die zauberhafte Geschichte der Brüder Grimm präsentiert. Mit vielen Lichtern und einem festlichen weihnachtlichen Ambiente können Besucher die Adventszeit dort gemeinsam besinnlich erleben und feiern.

In diesem Jahr hat die Familie Sowinski sich mit viel Liebe und tollem künstlerischem Engagement dem Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“ gewidmet und es eindrucksvoll in Szene gesetzt. Beginnend mit den Geschwistern Schneeweißchen und Rosenrot, die einen Bär in ihrem Haus willkommen heißen, dem undankbaren Zwerg bis hin zur Hochzeit der Geschwister kann man die einzelnen Szenen bewundern und bestaunen.

Zur Ausstellungseröffnung waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher gekommen. Egenhausens Bürgermeister Sven Holder äußerte sich erfreut über die erneut gelungene und liebevoll inszenierte Ausstellung.

Dank für immense Arbeit

Einziger Wermutstropfen: Es wird dies wohl die letzte Weihnachts- und Märchenausstellung der Familie Sowinski sein, was der Bürgermeister außerordentlich bedauert. Er bedankte sich bei der Familie für die immense Arbeit, die sie in die Vorbereitung dieser Ausstellung gesteckt hat.

Die liebevoll arrangierten Szenen begeistern Jung und Alt. Foto: Gemeindeverwaltung Egenhausen

In der Weihnachtsausstellung können sich Jung und Alt durch die weihnachtliche Atmosphäre auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen und für ein paar Minuten den Alltag hinter sich lassen.

Die Ausstellung ist im Dezember und Januar samstags, sonntags und feiertags – mit Ausnahme von Heiligabend, Silvester und dem Dreikönigstag – von 16 bis 17 Uhr geöffnet. Anmeldungen für Gruppen oder Führungen nimmt Familie Sowinski unter der Telefonnummer 07453/68 03 entgegen.