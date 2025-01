Liebfrauenhöhe in Ergenzingen Das erleben Familien alles auf dem Weihnachtsweg

Was gibt es Schöneres, als an einem herrlichen Nachmittag den „Weihnachtsweg“ auf der Liebfrauenhöhe zu genießen? Diese Frage beantworteten am Sonntag etliche hundert Besucher, darunter viele Großeltern, Eltern und Kinder eindeutig.