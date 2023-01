Weihnachtsaktion in Hardt

2 Vorsitzender Stefan Öttle (links) und Bernd Flaig gratulieren Gertrud Jenkner. Foto: Gewerbeverein

Die Spannung war groß: Im Freizeitstüble Langenbacher fand nun die Verlosung aus der Weihnachtsaktion 2022 des Gewerbevereins statt.















Hardt - Vorsitzender Stefan Öttle freute sich, dass so viele Gewerbetreibende gekommen waren und hieß alle herzlich willkommen und verband damit auch die Wünsche für ein gutes neues Jahr.

Seit Anfang Dezember wurden die Kugeln von den an der Aktion beteiligten Gewerbetreibenden an die Kunden verteilt. Mit sieben Kugeln musste der Teilnahmeschein "Weihnachtsbaum" beklebt sein, um an der Verlosung teilnehmen zu können. Bereits im Dezember waren schon 20 Christstollen verlost worden.

Spannung steigt

Dann stieg die Spannung an. Eva Weisser zog die Gewinner aus der Weihnachtsaktion.

Gertrud Jenkner hieß dann die Gewinnerin des ersten Preises. Sie erhält Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro. Sie nahm ihren Gewinn am nächsten Tag aus den Händen von Stefan Öttle entgegen.

Sascha Schlösser gewinnt

Sechs mal 125 Euro – also die zweiten Preise – gewannen Sascha Schlösser, Königsfelder Straße 18, Nils Lamprecht, St. Georgener Straße 65, Sieglinde Benz, Theilenweg 9, Susanne Goihl, Freiburger Straße 9, Sigrid Blattert, Freiburger Straße 11 und Stefanie Depfenhart, Aichhalden, Brunnenstraße 11.

Jeweils 50 Euro gewannen Anneliese Jauch, Roswitha Fritz, Angelika Haberstroh, St. Georgener Straße, Karin Laufer, Waltraud Storz, Simone Laufer, Markus Broghammer, Jochen Lutz, Irmgard King, Peter Buchholz, Tennenbronn, Carmen Broghammer, Andreas Demer, S. Russmann, Erika Broghammer, Tennenbronn, Luzia Glatthaar, Erna Storz, Simone Thimm, Hedwig Fehrenbacher, Elli Gerlach und Sabine Storz.

Auch ein schöner Christbaum

Desweiteren wurden weitere Gutscheine zu 60 mal 25 Euro und 75 mal zehn Euro verlost. Alle Gewinner werden in den nächsten Tagen schriftlich benachrichtigt.

Mit der Weihnachtsaktion verbunden war auch die Aufstellung des großen Christbaums in der Dorfmitte auf dem Vorplatz der Kirche, der zusammen mit der Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen für eine wunderschöne weihnachtliche Stimmung in Hardt sorgte.