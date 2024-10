Weihnachtsaktion in Haigerloch: Wunschbaum erfüllt Kinderträume

Weihnachtsaktion in Haigerloch

1 Wollen für glückliche Kinderherzen sorgen (von links): Sneska Schmoll, Pfarrer Oliver Saia, Ramona Eger vom Kultur- und Tourismusbüro, Bürgermeister Heiko Lebherz und Sandra Stocker vom Jobcenter Balingen. Foto: Thomas Kost

Gibt es etwas Schlimmeres, als ein enttäuschtes Kindergesicht, weil für das so sehr gewünschte Weihnachtsgeschenk das Geld nicht reicht?









Damit das nicht passiert, wird jetzt für sozial schwache Familien die „Aktion Wunschbaum“ gestartet. Die Aktion findet zum ersten Mal statt und entspringt einer Idee von Sneska Schmoll aus Owingen, die in jüngster Vergangenheit schon mehrfach zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde Haigerloch Hilfsaktionen – vor allem für die Ukraine – initiiert hat. Es sei ihr eine Herzensangelegenheit, so Sneska Schmoll, Familien zu unterstützen, die aus sozialer Not ihren Kindern entweder keine oder nur ganz kleine Weihnachtsgeschenke kaufen können.