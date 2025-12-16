Weihnachts- und Winterprogramm: Nikolaus bringt in Enzklösterle großen Geschenkesack mit

Beim Weihnachts- und Winterprogramm in Enzklösterle können sich die Gäste auf Lichterglanz, Musik und gelebte Tradition im Heidelbeerdorf freuen.

Mit einem stimmungsvollen Weihnachts- und Winterprogramm lädt die Gemeinde Enzklösterle Einheimische wie Gäste ein, die Advents- und Winterzeit im Heidelbeerdorf gemeinsam zu erleben. Höhepunkt ist der Weihnachtsmarkt unter dem Lichterzelt, der am Samstag, 20. Dezember, und Sonntag, 21. Dezember, rund um die Festhalle in der Friedenstraße 16 stattfindet.

Weihnachtsmarkt Rund um die Festhalle entsteht an diesem Wochenende ein liebevoll gestaltetes Winterwunderland. Der Weihnachtsmarkt unter dem Lichterzelt steht für Begegnungen, regionale Köstlichkeiten, handwerkliche Angebote, musikalische Beiträge und ein vielseitiges Programm für die ganze Familie.

Heidelbeerhoheiten dabei

Der Weihnachtsmarkt beginnt am Samstag um 14 Uhr und endet um 22 Uhr. Die feierliche Eröffnung erfolgt um 14 Uhr durch die Heidelbeerhoheiten gemeinsam mit Bürgermeisterin Sabine Zenker. Um 16 Uhr stimmen die Kindergartenkinder mit Weihnachtsliedern auf die Festtage ein. Der Nikolaus besucht den Markt um 16.30 Uhr und bringt für die Kinder einen großen Geschenkesack mit. Den musikalischen Abschluss des Abends gestaltet ab 18 Uhr die Orchestervereinigung Calmbach mit weihnachtlicher Musik. Am Sonntag, 21. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Um 13 Uhr tritt die Kindertanzgruppe von Jasmina Mustafai auf. Um 14 Uhr sorgt dann der Musikverein Enzklösterle für weihnachtliche Klänge. Um 15.30 Uhr wird der Nikolaus erneut unter dem Lichterzelt erwartet und freut sich auf viele kleine und große Besucher. An beiden Tagen wird in der Festhalle eine Bastel-Ecke für Kinder angeboten. Zudem kann der Märchenbilder-Rundgang im Kurpark jederzeit individuell besucht werden.

Märchenbilder Ein besonderer Programmpunkt im Rahmen des Weihnachtsmarktes ist der geführte Märchenbilder-Spaziergang am Samstag ab 17 Uhr. Unter der Leitung von Beate Klittich begeben sich die Teilnehmer auf eine rund 30- bis 45-minütige Bilderreise durch bekannte und weniger bekannte Märchen. Die Führung führt durch den winterlichen Kurpark und ist ohne Voranmeldung möglich. Treffpunkt ist an der Touristinformation bei der Festhalle. Der Märchenbilder-Rundgang kann darüber hinaus auch unabhängig von der Führung eigenständig erkundet werden und richtet sich an Familien, Paare und alle Märchenliebhaber. Heidelbeerprinzessin Celine und Heidelbeerkönigin Jody unterstützen das Advents- und Winterprogramm mit großer Verbundenheit und tragen die Veranstaltungen des Heidelbeerdorfs engagiert nach außen. Mit ihrer „blaublütigen Unterstützung“ stehen sie als Botschafterinnen für gelebte Tradition, Heimatverbundenheit und die besondere Identität von Enzklösterle.

Unsere Empfehlung für Sie Enzklösterle Märchen- und Weihnachtsbilder aufgestellt Freizeit: Motiv mit der Heiligen Familie steht unter dem großen Baum vor der Festhalle

Waldweihnacht Über den Weihnachtsmarkt hinaus lädt die Gemeinde zu weiteren winterlichen Veranstaltungen ein. Am Donnerstag, 25. Dezember, findet ab 16.30 Uhr die traditionelle Waldweihnacht auf der Erdbeerplatte statt. Die Andacht mit Pfarrer i. R. Martin Kohnle wird musikalisch von den Blechbläsern des Musikvereins Enzklösterle umrahmt. Für die Bewirtung sorgt die Freiwillige Feuerwehr Enzklösterle.

Silvesterblasen Am Mittwoch, 31. Dezember, lädt die Gemeinde um 14 Uhr zum Silvesterblasen auf der Erdbeerplatte ein. Die Jagdhornbläser Simmersfeld der Kreisjägervereinigung Calw gestalten den musikalischen Rahmen, begleitet von einem Glühweinstand der Freiwilligen Feuerwehr Enzklösterle.

Neujahrskonzert Den Abschluss des Winterprogramms bildet das Neujahrskonzert des Musikvereins Enzklösterle am Samstag, 24. Januar. Unter dem Motto „Elemente“ beginnt das Konzert um 19 Uhr in der Festhalle. Der Eintritt ist frei.

Besondere Momente

Bürgermeisterin Sabine Zenker betont: „Unser Weihnachts- und Winterprogramm verbindet Tradition, Musik und Gemeinschaft. Es ist mir ein großes Anliegen, Räume für Begegnung zu schaffen und gemeinsam besondere Momente zu erleben. Ich danke allen Vereinen, Ehrenamtlichen, Mitwirkenden und Unterstützern – ebenso unseren Heidelbeerhoheiten – die mit großem Engagement und herzlicher Unterstützung dieses vielfältige Programm möglich machen.“