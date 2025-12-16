Weihnachts- und Winterprogramm: Nikolaus bringt in Enzklösterle großen Geschenkesack mit

Beim Weihnachts- und Winterprogramm in Enzklösterle können sich die Gäste auf Lichterglanz, Musik und gelebte Tradition im Heidelbeerdorf freuen.
Mit einem stimmungsvollen Weihnachts- und Winterprogramm lädt die Gemeinde Enzklösterle Einheimische wie Gäste ein, die Advents- und Winterzeit im Heidelbeerdorf gemeinsam zu erleben. Höhepunkt ist der Weihnachtsmarkt unter dem Lichterzelt, der am Samstag, 20. Dezember, und Sonntag, 21. Dezember, rund um die Festhalle in der Friedenstraße 16 stattfindet.