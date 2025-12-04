Weihnachts-Tradition: Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum in New York angeknipst

2 Der hell erleuchtete Weihnachtsbaum am Rockefeller Center gehört fest zum traditionellen Weihnachtsprogramm der Millionenmetropole New York. Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Vor dem Rockefeller Center in Manhattan steht jedes Jahr der vielleicht berühmteste Weihnachtsbaum der Welt. Jetzt leuchten die mehr als 50.000 Lichter daran wieder - und Weihnachten kann kommen.







New York - Mit dem traditionellen Anknipsen der mehr als 50.000 bunten Lichter am vielleicht bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt am Rockefeller Center hat die Millionenmetropole New York die beginnende Weihnachtszeit markiert. Musik-Stars wie Marc Anthony, Reba McEntire und Gwen Stefani traten bei der auch live im US-Fernsehen übertragenen Show auf. Tausende Menschen schauten in der Kälte vor Ort zu, zahlreiche Straßen rund um den Weihnachtsbaum mitten in Manhattan waren für Fahrzeuge gesperrt worden.